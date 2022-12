Elle se retrouve coincée dans une machine à pinces !

Une fillette de 4 ans s’est retrouvée coincée dans une machine à pince après avoir voulu voler un ours en peluche. Une scène digne d’un film !

Une scène qu’on ne voit que dans les films. En effet, Poppy Pearson, enfant de quatre ans, s’est retrouvée coincée dans une machine à pinces après avoir tenté de récupérer un ours en peluche. Selon la chaîne d’information 7NEWS, alors qu’elle passait un moment en famille à la fête foraine d’Airlie Beach, dans le Queensland, Poppy s’est accidentellement retrouvée coincée dans une machine à pinces. Ce serait à cause de sa grande sœur de six ans que la fillette se serait lancée dans cette aventure. En effet, c’est elle qui lui aurait conseillée d’aller récupérer une peluche !

Finalement, la petite fille a été filmée en train de sangloter, bloquée à l’intérieur, en tapant sur la vitre, tandis que sa sœur criait : « Poppy, tu peux aller chercher ça pour moi ? » en désignant une peluche. La maman, Melanie Pike gronde alors la grande sœur, lui assurant que ce n’était probablement pas le moment. La peur gagne alors la famille quand tout le monde apprend qu’il n’y a pas de clefs pour ouvrir la machine. Heureusement, le paternel a une bonne idée et invite sa fille à étendre ses pieds et à se pencher en arrière. Il arrive finalement à la faire sortir, par le trou situé en contrebas.

La mère de Poppy a déclaré à 7NEWS que ses filles jouaient lorsqu’elle et son compagnon ont été alertés que Poppy était restée coincée à l’intérieur. « L’instant d’après, mes jumelles ont couru à l’intérieur et ont dit ‘ah, maman, Poppy est coincée dans un distributeur' », a déclaré Melanie, avant de continuer, remerciant son mari, « C’est un vrai héros. J’étais juste en train de rire et de filmer. » Une scène qui aura également fait rire toutes les personnes présentes sur place… Et les internautes, qui ont eu un peu de mal à s’en remettre.