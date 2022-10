Bébés : ces prénoms improbables donnés aux enfants

Certains parents ont de drôles d’idées et n’hésitent pas à donner à leur enfant, des prénoms qu’ils pourraient bien regretter par la suite. Découvrez quelques exemples.

Une certaine surprise, on ne va pas se le cacher. En effet, un site spécialisé dans l’accompagnement aux parents a récemment révélé quelques-uns des prénoms donnés aux enfants, les plus improbables et loufoques au cours de cette dernière année. Si certains ont fait preuve d’une certaine créativité, force est de constater que d’autres parents ont eu des idées qui ne font franchement pas rêver. Pour autant, le blog prévient, « Cette liste a pour but de s’amuser un peu, sans aucune intention de vous offenser. Si vous aimez un certain nom, alors vous devriez l’utiliser et oublier ce que les autres peuvent penser. »

Classés par ordre alphabétique, Aliviyah, Apple, Appaloosa et Arabella sont parmi les premiers qui ont fait rire le net. Mais encore, ces derniers restent plutôt acceptables et audibles, car la suite, elle, peut surprendre. Il y avait dont également Inspektor, Jedi, Anous, Champ, Beberly, Chardonnay et Vejonica. Pour aller plus loin, voici ceux qui ont eu la palme, Cletus, Danger, L’Oréal, Boomquifa, Elizabreath et Spartacus.

A contrario, en France, voici quelques-uns des prénoms les plus donnés : Gabriel, toujours en tête, Léo, Raphaël, Louis, Arthur ou encore Jules, Noah, Adam et Lucas chez les garçons. Chez les filles, on retrouve Jade, Louise Emma, Ambre, Alice, Rose, Anne, Alba, Romy et enfin Mia. Du classique donc, loin des prénoms parfois insolites donnés par certains parents, ce qui a eu le don de faire réagir : « Je n’arrive pas à croire qu’une personne saine d’esprit puisse appeler son enfant avec l’un de ces noms. » Une autre personne a lancé « On se demande à quoi ils pensent – évidemment, ils ne pensent pas au moment où l’enfant grandit et va à la crèche/la maternelle/l’école car certains enfants peuvent être si cruels. »