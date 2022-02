Ukraine : la Russie déclare officiellement la guerre

La Russie a officiellement déclaré la guerre en Ukraine, en lançant de grandes manoeuvres militaires que ce soit au Donbas ou à Kiev.

Tout le monde s’y attendait. Dans la nuit, la Russie a lancé de grandes manœuvres militaires en Ukraine, officialisant donc une nouvelle guerre en Europe. « La communauté internationale ne va pas oublier ce jour de la honte », a indiqué la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, promettant une « réaction » à cette « violation des règles élémentaires de l’ordre international ». En effet, les Kiev de Kiev, Odessa et bien d’autres ont été violemment bombardées par l’armée russe qui elle, affirme vouloir sauver les populations du Donbass. L’objectif final de Poutine ? « Démilitariser et dénazifier l’Ukraine ». Ce dernier a ajouté qu’il invitait les militaires russes à déposer les armes, affirmant aux nations occidentales qu’elles devaient ne pas intervenir au risque de subir les conséquences de cette décision.

En Europe, la France, l’Italie et d’autres nations ont fermement condamné cette action. Il faut dire qu’en deux heures Moscou aurait réussi à détruire l’ensemble des défenses anti-éariennes russes, aurait réussi à bombarder les lieux stratégiques de Kiev, Kharkiv (seconde plus grande ville du pays), à Marioupol (pour son port) et d’autres points essentiels. La suite ? Pour le moment, difficile de savoir. En effet, nul ne sait réellement ce que la Russie prépare ou ce que Vladimir Poutine a en tête. Les prochains jours, les prochaines semaines s’annoncent véritablement compliquées aussi pour les Ukrainiens que pour la communauté internationale.

De son côté, le président ukrainien a appelé de tous ses vœux à « une coalition anti-Poutine » pour « contraindre la Russie à la paix ». Ce dernier espère effectivement que des dispositions soient rapidement prises afin de répondre aux actions russes. « Le monde doit contraindre la Russie à la paix », a-t-il ajouté alors que l’armée ukrainienne semble (à ce jour) bien seule face à l’ogre russe. Ne faisant pas partie de l’OTAN, celle-ci ne pourrait pas forcément recevoir le soutien de certains de ses alliés, européens ou américain. Une situation explosive, terrible.