Les Simpson : comment ils arrivent à imaginer le futur !

Connue pour arriver à prédire des événements qui se sont vraiment réaliser, la série des Simpson intrigue. Les scénaristes eux, ont accepté de s’exprimer.

On le sait, depuis quelques années, de nombreux événements que nous traversons ont été prédit par les Simpson. Déjà très aimée, la série a acquis ce drôle de statut, celui de show vers lequel se tourner afin de savoir ce que l’avenir nous réserve. Pour rappel, le show créé par Matt Groening, également le père de Futurama, a enchaîné les bonnes découvertes. Premièrement, l’élection du président américain Donald Trump. Mais ce n’est pas tout. Le show ‘les Simpson’ a également prédit la mort de Kobe Bryant, ainsi que le show de Lady Gaga à la mi-temps du Superbowl. On se souvient également de l’invasion d’abeilles tueuses et surtout, plus dans le thème actuel, une épidémie mondiale. Seule différence, dans le show, la grippe qui ravage le monde vient du Japon et non de la Chine !

Une situation insolite donc, qui pousse de nombreuses personnes à scruter avec précision les épisodes du show. Les scénaristes eux, assurent toutefois qu’ils n’ont pas le don de voir l’avenir. Interrogé à ce sujet, Al Jean, le showrunner des Simpson, lance « Maintenant, les gens viennent nous voir pour nous dire, ‘Commencez à prédire des trucs positifs !’ Parce que apparemment, tout était un peu trop négatif ces derniers temps ». Un constat rapidement repris par Yeardley Smith, l’actrice prêtant sa voix à la jeune Lisa. À ses yeux, le show est tellement vieux qu’il est obligé de prédire des événements qui vont se dérouler.

Mais comment ? Bill Oakley, l’un des scénaristes du show assure que des centaines, voire des milliers de théories sont développées à chaque saison. De fait, à force d’imaginer le futur et à faire les bon choix de scénario, les producteurs visent juste. « Effectivement, il y a pas mal de cas où la série a prédit quelque chose. Mais ce sont principalement des coïncidences, car les épisodes sont si vieux que l’histoire se répète toute seule. La plupart des épisodes sont basés sur des choses qui ont eu lieu dans les années 60, 70 ou 80″.