Télétravail : ne négligez pas la sécurité de vos réseaux en période de coronavirus

Avec le confinement imposé par la pandémie de coronavirus, le télétravail a pris de l’ampleur en France. Résultats : les risques d’attaques informatiques sont de plus en plus grands. Dans ce contexte, l’entreprise doit mettre en place un VPN (réseau privé virtuel) qui offre une passerelle internet sécurisée à Très Haut Débit pour tous les collaborateurs.

La sécurité informatique figurait à la 3ème place du Top 10 des risques encourus par les entreprises en 2017. Avec le télétravail, qui a connu un boom à cause du confinement (mesure prise pour endiguer la propagation du coronavirus), elle est même devenue une priorité absolue en entreprise. Face aux risques d’attaques informatiques de plus en plus grands, il urge aujourd’hui de mettre en place un VPN (réseau privé virtuel). Ce dispositif constitue la meilleure solution pour permettre aux employés d’accéder au réseau de leurs entreprises tout en étant chez eux. Mais, pour qu’ils puissent télétravailler dans de bonnes conditions et sans risques, le VPN doit offrir une passerelle internet sécurisée à Très Haut Débit.

Les menaces ne sont pas en confinement

Si ce n’est pas fait, le préjudice financier peut être considérable et la désorganisation qui découle de l’attaque peut générer une perte d’exploitation sur plusieurs mois. En effet, les menaces comme le déni de service, les ransomwares et le phishing sont capables de saturer le système d’information d’une organisation, de paralyser les activités ou encore d’usurper l’apparence de sites connus.

Au regard de l’ampleur de telles menaces et pour le besoin de productivité en télétravail, les entreprises doivent se tourner vers les opérateurs télécoms comme Hub One. Ce spécialiste des technologies digitales pour les entreprises apporte des solutions complètes grâce à son socle d’expériences.

Il propose une gamme des solutions allant de l’audit cybersécurité, jusqu’au SOC., en passant également par l’enseignement aux collaborateurs des bonnes pratiques en entreprises et à se prémunir des risques, à titre personnel et professionnel.

La stratégie de lutte de Hub One contre les virus informatiques

Pour déployer sa solution de cybersécurité, la filiale du groupe ADP commence par cerner les usages de l’entreprise et par réaliser un audit de la situation (matérielle, technique et humaine) en vue de définir les briques fonctionnelles indispensables à une sécurisation optimale.

C’est seulement ensuite qu’elle installe un arsenal indispensable pour se préserver d’attaques informatiques. Il s’agit notamment d’anti spam, d’antivirus et de pare-feu parfaitement configuré pour filtrer les données entrantes et sortantes.

Hub One tunnelise également le dispositif pour contenir les risques. Car éviter la propagation d’une menace informatique, c’est comme éviter la contagion par le coronavirus. L’essentiel consiste à confiner les organismes sains pour éviter qu’ils ne soient infectés. D’où la compartimentation des données et des activités informatiques.

Ainsi, les collaborateurs accédant à distance au système d’information via leurs équipements personnels (BYOD) devront passer par un VPN parfaitement étanche.

En outre, le spécialiste de la cybersécurité (audit, formation…) étanchéifie et limite la contagion via une détection précoce PC, imprimante, caméra de sécurité puisque tout périphérique connecté au réseau local constitue de facto un risque.

Chaque élément, chaque utilisateur ayant accès au système d’information doit faire l’objet d’un contrôle bienveillant mais sérieux des flux de données qu’il génère. En analysant les flux de données, l’entreprise peut détecter les anomalies et les traiter rapidement en isolant les éléments suspects du reste du parc informatique.