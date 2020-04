L’industrie du vélo électrique en pleine évolution

Les vélos électriques ne se sont jamais vendus aussi bien qu’aujourd’hui. Lancés il y a quelques années, l’industrie des vélos électriques a connu une croissance incroyable en 2018. En effet, le marché des vélos électriques représente environ la moitié du chiffre d’affaires des ventes de vélos. En outre, de nombreuses améliorations et innovations ont été apportées à ces vélos pour optimiser leur performance. D’ailleurs, les grands acteurs du marché ne comptent pas en rester là, des nouveautés révolutionnaires devraient permettre aux ventes de franchir un million d’ici 5 ans. Il faut savoir qu’en 2019, 400 000 de vélos électriques ont été liquidés sur le marché. Mais quel futur attend l’industrie des vélos électriques ?

Différents types de vélos électriques

Aujourd’hui, de nombreux amateurs de vélos à pédale se sont tournés vers les VEA. Depuis l’arrivée des premiers vélos électriques sur le marché, les fabricants n’ont cessé de dévoiler de nouveaux modèles toujours plus performants. Le choix est très vaste, d’où la nécessité de connaître les différents types de vélos électriques avant de réaliser un achat. Cela vous permet de sélectionner le modèle qui répond au mieux à vos besoins et à vos attentes.

Le vélo de trekking électrique

Si vous êtes un amateur de randonnées, et des longs voyages en vélo, le vélo de trekking électrique est fait pour vous. Sa robustesse et son confort vous permettent de conduire dans des conditions optimales.

Le vélo de route électrique

Un des modèles les plus récents, le vélo de route électrique est parfait pour passer de longues heures sur votre vélo. Très rigides et puissants, ces vélos électriques sont dotés de moteurs puissants pour optimiser leur efficacité et leur aérodynamisme. Le velo electrique de route Rodars Rush 17kg est une des références sur le marché.

Le vélo cargo électrique

Le vélo cargo électrique une version très pratique qui permet de se déplacer aisément avec des enfants, des animaux de compagnie ou des courses. Dotés de porte-bagages ou de panier, les vélos cargo électriques sont très stables. Certains modèles disposent de 3 roues pour optimiser le confort de conduite.

Le vélo électrique urbain et pliable

Le vélo électrique urbain est parfait pour réaliser des trajets quotidiens en ville, par exemple pour aller au travail. Il s’adapte à n’importe quel type de route, ce qui facilite vos déplacements. Les modèles pliables sont très pratiques pour le transport en bus ou en train.

Les VTT électriques

Les VTT électriques sont les plus puissants et les plus performants du marché. Ayant les mêmes fonctionnalités que les VTT classiques, les modèles électriques disposent d’éléments optimisés et renforcés. Avec ce type d vélo, il est plus facile d’accéder à des parcours complexes.

Des vélos électriques sur mesure en ligne

Face au succès des vélos électriques auprès des particuliers, les offres en ligne se diversifient. De nombreuses plateformes proposent des services très intéressants pour permettre aux cyclistes de se procurer le vélo électrique fait pour eux. Voici la presentation dune marque de velo visionnaire : Bikelec. L’adresse http://www.bikelec.fr propose une large gamme de modèles de vélos électriques. Elle met à disposition de Grandes variétés de cadres, pour pouvoir assembler le VAE selon vos mesures

. Elle offre également la possibilité aux passionnés de concevoir le vélo électrique de leur rêve. Ces derniers peuvent choisir le cadre comme la taille, la tension, la puissance, le moteur, les accessoires et même l’ampérage de la batterie. Des conseillers se mettent entièrement à leur disposition pour les orienter dans le choix.

Les vélos électriques proposés par cette plateforme en ligne sont de qualité, et il y en a pour tous les besoins. Bikelec commercialise des VAE puissants, confortables et sur mesure faits pour vous. En plus de commercialiser leurs vélos électriques, Bikelec met aussi à disposition des marques de renom dans le domaine avec une garantie.

Un avenir brillant pour le vélo électrique

Face à cette progression incroyable des vélos électriques, l’avenir de ces derniers est très promettant dans les années à venir. Le vélo électrique va-t-il devenir une tendance incontournable dans le futur ?

Le vélo électrique permet à tous de pratiquer du sport quotidiennement. Il assure aussi des déplacements économiques, écologiques et pratiques. Sans parler du large choix proposé sur le marché permettant à chacun de s’offrir le modèle le plus adéquat à ses besoins. Enfin, cet engin est parfait pour éviter les bouchons. Compte tenu des différents avantages, l’intérêt des particuliers pour ce mode de transport s’accroît.

En effet, l’évolution de la technologie devrait booster les performances de ces engins électriques (puissance, autonomie de la batterie, options électroniques…), sans parler des coûts qui sont de plus en plus accessibles dans l’industrie du vélo électrique. Des raisons qui peuvent pousser les ménages à s’en procurer. Les ventes devraient donc franchir les 130 millions d’ici 2023 si l’on se réfère aux chiffres de 2019. D’ailleurs, ce type de vélo est de plus en plus présent sur les routes.