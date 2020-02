Il lui promet un weekend au spa, ils finiront au Spar !

En Angleterre, un homme a promis à sa compagne un weekend relaxant au spa et finira par lui faire le tour des spar de sa ville !

En Angleterre, un homme a eu la brillante idée de faire une blague à sa compagne. David Burrows, 37 ans, avait effectivement promis à sa belle, un weekend au Spa. Problème, ce dernier ne l’a pas vraiment emmené au Spa afin de se relaxer, mais plutôt au Spar, le magasin. Pire encore, il lui a fait faire le tour de tous les Spars de Birmingham. Un weekend absolument terrible pour Sue Pakey, professeur de profession, qui s’est retrouvé à faire le tour des magasins de sa ville, et ce, avec la tête des mauvais jours.

En effet, tout a débuté lorsque David monte dans sa voiture et commence à s’arrêter au premier Spar qu’il trouve. Un premier arrêt effectué deux kilomètres environ après le départ. Jusque-là, rien de surprenant, ce dernier souhaitant probablement acheter une petite bricole avant de reprendre la route. Sue elle, rêvait probablement de sauna et de massage et ne faisait donc pas vraiment attention au piège qui, doucement, se refermait sur elle. C’est au moment où le couple s’arrête au second Spar qu’elle commence à comprendre que quelque chose ne tourne pas rond. « Qu’est-ce qu’il se passe, on ne va pas se taper un tour des Spar quand même ? ».

Malheureusement pour elle, la réponse sera « si ». Résultat, elle comprendra peu à peu que son rêve de spa s’est subitement transformé en cauchemar de Spar. En tout et pour tout, le couple s’est arrêté à pas moins de neuf Spar à travers Birmingham. Un moment que David a souhaité immortaliser puisqu’il a pris une photo à chacun de ses arrêts. Un selfie pour un moment unique. « Je pensais que ça allait être drôle. Je lui ai acheté quelque chose dans chacun des Spar que nous avons visité, je ne suis pas un monstre » a-t-il d’ailleurs confirmé, visiblement amusé.