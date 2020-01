En plein divorce, il réclame un « procès par combat » !

Aux Etats-Unis, un homme en plein divorce a demandé à la justice de lui donner le droit à un « procès par combat ». Une demande qui tiendrait presque la route…

On se demande parfois ce qui ne tourne pas rond chez certaines personnes. C’est notamment le cas chez David Ostrom, 40 ans, qui tente de se séparer de sa femme, Bridgette. En effet, au lieu de passer par l’habitude procédure et de tout régler en justice, ce dernier a demandé au juge en charge de son dossier de lui donner l’autorisation d’organiser un « procès par le combat ». Selon son avocat, David serait prêt à rencontrer n’importe qui, n’importe où, à la condition que la justice lui autorise trois mois de préparation, le temps qu’un forgeron ou une entreprise spécialisée, ne lui créé son propre katana.

« À ce jour, les procès par combat n’ont pas été explicitement bannis des textes de loi » affirme David, soucieux de voir sa demande être acceptée. Selon lui, en 1818, une cour de justice britannique aurait accepté un procès de la sorte, rendant ainsi possible une décision similaire aux Etats-Unis. Comme si cela n’était pas assez, il a affirmé que Matthew Hudson, l’avocat de sa femme, pourrait être son champion. Des arguments qui tiennent donc, plus ou moins la route et qui auront e le don de faire rire l’assemblée.

Toutefois, ce dernier a ajouté qu’il n’imaginait pas l’avocat de sa femme se lancer dans l’aventure. Mais ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c’est que David n’a aucune expérience en matière de combat par épée. Une drôle de conclusion, notamment quand on sait qu’il a lui-même demandé à ce qu’un combat soit organisé. D’ailleurs, il l’a affirmé à la justice, un tel procès peut résulter en la blessure ou la mort d’un des deux concurrents. Le juge Dreismeier lui, n’a pas encore réagi, plusieurs irrégularités ayant été observées des deux côtés. Il faudra donc attendre encore un peu avant d’en apprendre plus sur la décision finale.