Les levées de fonds des start-ups françaises ont battu de nouveaux records en 2019

Depuis le début de la révolution des start-ups, la France est reconnue comme un bassin important pour ces nouvelles entreprises. L’écosystème français du Venture Capital ne cesse de croître, atteignant des sommets en 2018 (2,5 milliards d’euros levés), et poursuivant les records en 2019 avec quelques levées de fonds supérieures à 100 millions d’euros. Quels sont les domaines qui occupent la place aujourd’hui des start-ups gagnantes ?

Les logiciels du futur et les services en ligne

Tel qu’on peut le lire sur le nouveau webzine Digi Technologie, les start-ups françaises se portent bien avec de nouvelles éclosions constantes et des développements majeurs réguliers. Comme on peut s’y attendre, les domaines qui restent en tête demeurent la création de logiciels et les services en ligne.

Beaucoup d’entre nous ont déjà utilisé les services de Doctolib pour planifier notre prochain rendez-vous chez le médecin. La plateforme qui veut s’établir comme leader du secteur de la télé consultation en France et en Allemagne collabore aujourd’hui avec 15 % des médecins français. L’entreprise se classe au numéro 2 des plus importantes levées de fond de 2019.

Autre fournisseur de service en ligne, Dashlane propose une solution de stockage de mots de passe et d’informations personnelles. La levée de fonds de l’entreprise leur permet de se concentrer dans le développement de nouveaux services pour leurs clients dont la surveillance du Dark web, la protection contre le vol d’identité et le stockage et chiffrement des données.

Au niveau des logiciels, Payfit arrive en 8e place du classement. Lancée en 2016, l’entreprise propose un logiciel de paie en ligne pour les PME. Déjà présente au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne, l’entreprise s’attaque désormais au marché italien.

Les entreprises industrielles aussi présentes

Ynsect, la start-up française, qui produit des fertilisants naturels et des protéines alternatives à base de scarabées, entend devenir le leader mondial dans ce secteur. Elle s’est classé 3e avec une levée de fonds de 110 millions d’euros qui vont lui permettre de construire la plus grande ferme d’insectes au monde dans les Hauts-de-France. L’entreprise planifie aussi de s’installer en Europe et aux Etats-Unis.

Un mélange d’industrie et de technologie, Dental Monitoring connaît un grand succès auprès du Venture Capital alors que sa plateforme en ligne révolutionne ce domaine. En utilisant l’intelligence artificielle et un scanner buccal, les orthodontistes peuvent suivre à distance l’évolution de la situation de leurs patients. Nous voilà projetés directement dans la science-fiction !

Rien ne laisse à penser que la croissance des start-ups françaises devrait ralentir au cours des prochaines années. Alors pour ceux qui ont de bonnes idées, pourquoi ne pas tenter sa chance ?