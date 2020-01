Noël et Jour de l’An : Casino ouvre 118 magasins avec des caisses automatiques

Le groupe Casino a ouvert 118 magasins toute la journée du 25 décembre et du 1er janvier. Des ouvertures rendues possibles grâce à la mise en place de caisses en libre-service et à la présence de vigiles. L’enjeu de ce mode de fonctionnement est de rester aussi attractif que le e-commerce.

« C’est le seul endroit où j’ai pu trouver des huitres »

C’est une première pour la grande distribution en France. Le groupe Casino a ouvert 100 supermarchés et 18 hypermarchés les jours de Noël et du Nouvel an, contre un unique magasin ouvert l’an dernier à la même période, à Lyon.

Ces 118 magasins ont fonctionné sans personnel, avec des vigiles et des passages obligés en caisses automatiques. C’est la contrepartie imposée par les tribunaux concernant l’ouverture de magasins les jours fériés et les dimanches après-midi. Les clients n’avaient donc pas le choix quant au moyen de paiement. Les vigiles, eux, n’avaient pas le droit d’aider les clients.

Cette opération séduit le grand public, à la recherche de produits pas toujours évidents à trouver les jours fériés. « Je cherchais un truc rapidement, et c’est le seul endroit où j’ai pu trouver des huitres », explique à franceinfo, la cliente d’un magasin près de Paris. « Moi je trouve ça super, parce qu’on oublie toujours quelque chose », confie une autre.

Une stratégie pour concurrencer le e-commerce

Le service communication du groupe de Jean-Charles Naouri met en avant le fait qu’une centaine de magasins proposent déjà des « horaires étendus » et que l’ouverture à Noël et au Nouvel An n’est « que le prolongement de ce qui se fait déjà les dimanches après-midi ». De plus, l’enjeu est de pouvoir rivaliser avec les géants du commerce en ligne comme Amazon. « Les sites de e-commerce sont accessibles 24 heures sur 24. Nous voulons répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, qui restent attachés à leurs magasins physiques », souligne l’enseigne stéphanoise. Casino est déjà présent sur ce marché avec CDiscount.

Le groupe « table sur 700 clients par jour sur chaque magasin ». En période « normale », un hypermarché accueille en semaine 3000 clients en moyenne par jour, un supermarché 2000. Ce chiffre passe à 5000 le week-end pour les deux formats.

Le groupe Casino prend une avance en matière d’automatisation

Avec l’ouverture d’une centaine de magasins à Noël et le Jour de l’An, le groupe Casino prend une longueur d’avance en matière d’automation. Selon le cabinet Nielsen, plus de la moitié des 3299 grandes surfaces supérieures à 2000 m² dans l’Hexagone sont déjà équipées de caisses en libre-service, un système de paiement représentant 10% de leur chiffre d’affaires total. Ce dispositif s’impose comme une évolution inéluctable de la grande distribution, si elle veut rester rentable.