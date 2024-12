L’exploit de cet homme va (vraiment) vous étonner

Néo-zélandais d’origine, cet homme a réalisé un exploit exceptionnel en remportant deux championnats de scrabble différents, alors même qu’il ne parle pas la langue.

Nigel Richards, un Néo-Zélandais, vient de réaliser un exploit extraordinaire en remportant le championnat du monde de Scrabble en espagnol à Grenade en novembre 2024, bien qu’il ne parle pas cette langue. Plus surprenant encore, il avait déjà accompli le même exploit en 2015 avec le championnat francophone, sans parler français non plus. Surnommé le « Tiger Woods du Scrabble », Richards a battu 145 concurrents natifs hispanophones, enchaînant notamment 22 victoires consécutives. Son adversaire en finale, Benjamín Olaizola, a qualifié cette défaite d' »incroyable humiliation » tout en saluant les capacités exceptionnelles du Néo-Zélandais.

Richards est actuellement classé numéro 1 mondial par l’Association mondiale des joueurs de Scrabble de langue anglaise (WESPA) et compte près de 200 victoires en tournoi. Sa méthode ? Une capacité de mémorisation hors du commun. Pour sa victoire au championnat francophone, il n’avait mis que neuf semaines à mémoriser le dictionnaire français de Scrabble, contenant environ 400 000 mots. Selon son amie Liz Fagerlund, Richards possède une faculté unique d’absorption des informations : il peut mémoriser une page entière de mots d’un seul coup. Son parcours dans le Scrabble a commencé de manière modeste, jouant d’abord avec sa mère qui espérait enfin le battre à un jeu, lui qui était pourtant peu doué en anglais à l’école.

Malgré sa renommée internationale, Richards reste une personne discrète qui refuse les interviews. Il mène une vie simple, sans télévision ni radio, et se passionne pour le vélo (en plus des langues étrangères et probablement des dictionnaires). Un exploit XXL donc. Mais qui aurait pu croire que cela était possible ? Pas nous, dans tous les cas… D’ailleurs, nous ne sommes probablement que très peu à savoir que de tels événements en lien avec le Scrabble sont organisés !