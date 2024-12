Maman j’ai raté l’avion : révélations autour du film !

Alors que Noël approche, l’occasion de regarder pour la centième fois « Maman, j’ai raté l’avion » se présente. Une occasion que personne ne va manquer.

C’est un fait : le film « Maman, j’ai raté l’avion » (1990) est LE film de Noël par excellence. Un film qui suit les aventures de Kevin McCallister, 8 ans, qui défend sa maison familiale contre deux cambrioleurs après avoir été accidentellement oublié lors des vacances de Noël par ses parents (et tout le reste de sa famille qui, pour la petite histoire, se rend à Paris pour les fêtes de fin d’année).

La maison, située à Winnetka dans l’Illinois, est entrée dans la légende. Et aujourd’hui encore, celle-ci fait parler d’elle à cause d’une grande rénovation qui a transformé son intérieur traditionnel en un espace minimaliste aux tons gris et blancs. Les fans ont vivement débattu de cette transformation sur Reddit, certains regrettant la perte des tons chaleureux pour un style « gris millénaire », tandis que d’autres soulignent qu’il est normal qu’une propriété évaluée à plus de 4 millions de livres sterling évolue avec son temps.

Mais les fans du film ont eu la surprise d’apprendre que cette maison n’était peut-être pas celle qu’ils pensaient vraiment être. En effet, un internaute a révélé que si l’extérieur filmé est bien celui de la maison de Lincoln Avenue, toutes les scènes intérieures ont été tournées dans une école désaffectée voisine. Le réalisateur Chris Columbus y a fait construire des décors spécialement conçus avec des tons rouges et verts pour créer l’ambiance de Noël, l’espace étant nécessaire pour les cascades et l’équipement de tournage.

Une information qui aura surpris beaucoup de monde même si, avec du recul… Cela semble logique. En effet, 99.99% des tournages fonctionnent ainsi. Il aurait été très étrange que « Maman, j’ai raté l’avion » ait, lui seulement, échappé à cette règle. D’ailleurs, si vous avez un peu de temps à perdre, n’oubliez pas de regarder le second épisode, qui est tout aussi apprécié que le premier (même si en termes de culte, ce dernier fait un peu moins bien).