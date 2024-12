Noël : la somme folle que touche Mariah Carey, tous les ans

Chaque année, c’est la même chose. Avec son titre phare, Mariah Carey touche une somme astronomique lors de la période de Noël. Découvrez combien !

Trente ans après sa sortie, « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey continue de générer des revenus impressionnants. Selon le média britannique The Economist, cette chanson de Noël emblématique a rapporté environ 60 millions de dollars en droits d’auteur à la diva américaine, sur la période s’étalant entre 1994 et 2017… Cela représente environ 2,6 millions de dollars par an. Plus concrètement, cela équivaut à 6.943 euros par jour, soit 289,29 livres sterling par heure pour la chanteuse. Un succès remarquable qui perdure grâce aux plateformes de streaming comme Spotify et Apple Music, où le titre figure régulièrement dans les playlists populaires.

L’histoire de cette chanson est profondément personnelle pour Mariah Carey, aujourd’hui âgée de 55 ans. Dans une interview accordée à Billboard, elle révèle avoir écrit ce titre en s’inspirant de sa propre enfance, marquée par l’absence des Noëls familiaux idylliques qu’elle voyait à la télévision. C’était un choix audacieux à l’époque, car peu de jeunes artistes se lançaient dans la musique de Noël en début de carrière. Le succès fut immédiat, la chanson atteignant la deuxième place des charts britanniques et la sixième position aux États-Unis.

Aujourd’hui, le tube est devenu un véritable phénomène culturel, occupant la première place dans plus de 30 pays pendant la période des fêtes. Les fans célèbrent son retour annuel dès novembre, soulignant son caractère intemporel et la brillante stratégie marketing qu’il représente. Actuellement en dixième position dans les charts britanniques, la chanson devrait continuer son ascension jusqu’à Noël, confirmant son statut de classique moderne des fêtes de fin d’année. Une chose semble acquise : nous n’avons pas terminé d’en entendre parler, de cette chanson… Alors si vous avez du mal avec celle-ci, nous vous conseillons de ne pas allumer la radio !