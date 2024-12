Alcool : cette nouvelle étude a de quoi surprendre !

Une nouvelle étude est venue dévoiler pleine d’informations sur la consommation même rare d’une unité d’alcool et son impact sur le cerveau.

En France, l’alcool est assez répandu. En effet, nous sommes habitués à boire de la bière, du vin ou encore des spiritueux. Mais récemment, un médecin britannique est monté au créneau pour sonner l’alerte. Ce dernier a effectivement révélé à quel point une seule boisson alcoolisée pouvait être dangereuse pour notre cerveau. Pour justifier son propos, le médecin en question s’est appuyé sur une étude révolutionnaire. De quoi remettre en cause la façon dont pensent ou agissent ces millions de personnes qui s’arrêtent le temps d’une pinte ou d’un verre de vin, en semaine (after-work) ou en soirée, le temps d’un weekend ?

“L’alcool peut endommager le cerveau plus que la démence, explique le Dr Mezher sur TikTok. En fait, une étude récente de l’Université d’Oxford a montré qu’il n’y avait pas de limite de consommation sûre, et ce, sur plus de 25 000 adultes étudiés par le Dr Anya Topiwala et ses collègues.” Sur les réseaux sociaux, ce dernier a continué, affirmant par la suite qu’en cas de consommation un peu trop excessive, le cerveau risquait d’être particulièrement endommagé.

“Ils ont clairement constaté que plus vous buvez, plus le cortex de la partie externe du cerveau s’amincit, ce qui est très important pour les fonctions exécutives, comme la conscience, la planification et la mémoire.” Peu importe ce qui est bu, d’ailleurs. Tant que la boisson est alcoolisée, l’impact est exactement le même (même si les alcools forts sont plus puissants encore)… Car finalement, les scanners cérébraux utilisés pour mesurer l’impact d’une consommation modérée d’alcool sur la santé de leur cerveau ont permis d’établir un lien entre la consommation d’alcool, peu importe la quantité, et la détérioration de la santé du cerveau.