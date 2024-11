Calvitie : un facteur aggravant a été découvert

Une nouvelle étude vient de démontrer quel est l’un des facteurs aggravants de la calvitie. Cela pourrait vous aider !

Il est tout à fait probable qu’un jour, vous soyez amenés à passer votre main dans vos cheveux, simplement pour découvrir que vous n’en avez plus. Avec le temps qui passe, une calvitie pourrait même apparaître. Si certains l’acceptent et ont donc décidé de vivre avec (ou sans) d’autres, en revanche, ne souhaitent pas se laisser faire. Si, nombreuses sont les options qui pourraient vous permettre d’y remédier, toutes ne sont pas forcément les plus adaptées.

La chute de cheveux ne résulte pas que d’un facteur génétique lié à l’âge. En effet, le lifestyle impacte forcément la façon dont vos cheveux vont rester (ou non) sur votre tête. Le premier, facteur qui participe à la chute de cheveux, c’est l’alcool. Des chercheurs de l’université nationale de Pusan ont constaté que les personnes qui s’adonnent à la boisson, sont 1,4 fois plus susceptibles de souffrir d’alopécie androgénétique (AGA).

Mais pourquoi ? Comment l’alcool peut-il autant impacter la chute de cheveux ? Pour le moment, les chercheurs ne sont pas vraiment sûrs. « Une hypothèse est que l’acétaldéhyde, un sous-produit du métabolisme de l’alcool, peut interférer avec l’environnement immunitaire du cuir chevelu – des facteurs qui pourraient potentiellement contribuer à l’AGA » ont-ils ainsi expliqué dans un document synthétisant leurs recherches.

Avec le temps toutefois, les scientifiques espèrent bien réussir à mettre à jour une stratégie de santé personnalisable, adaptée aux besoins des individus, qui prendrait en compte l’alimentation, mais aussi la génétique et le mode de vie de manière globale, pour lutter plus efficacement contre les chutes de cheveux… Naturellement, tous les secrets de ce mal qui hante beaucoup de monde ne devraient pas encore être connus d’ici à un bon bout de temps, mais les premières pistes sont encourageantes.