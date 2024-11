« Petit Hercule » : qu’est-il devenu ?

Aux États-Unis, un petit garçon de huit ans avait fait très forte sensation, étant particulièrement musclé. Qu’est-il devenu aujourd’hui ? On vous raconte son histoire.

Il s’appelle Richard Sandrak. Tout le monde pensait alors qu’il allait devenir la prochaine star du monde du bodybuilding. On se souvient notamment de lui parce que ses photos, alors qu’il n’était âgé que de huit ans, avaient fait le tour du monde. Mais après toutes ces années, il est apparu que celui qui était alors surnommé “Petit Hercule” n’a rien suivi du chemin qui était tout tracé. En effet, cet Américain d’origine ukrainienne a finalement tourné le dos à l’haltérophilie. Une petite surprise, son père étant Pavel Sandrak, champion du monde d’arts martiaux, et sa mère, Lena Sandrak, star de l’aerobic.

Tout au long de son enfance, Richard a suivi un programme d’exercices très strict, car il « voulait participer » aux entraînements de son père, qui faisait jusqu’à 600 pompes et redressements assis par jour, ainsi que 300 squats. À 8 ans, il était devenu une véritable machine. Il affichait des muscles impressionnants pour son âge… Pouvant soulever 95 kilogrammes ! Trois ans plus tard, Richard a été couronné « garçon le plus fort du monde » et il est devenu encore plus musclé à l’aube de sa jeunesse.

Il est alors appeau qu’il ne possédait qu’un pour cent de graisse corporelle, ce qui est dangereusement bas. C’est extrêmement bas. En effet, cela peut entraîner de graves problèmes de santé, comme des malaises fréquents et de graves problèmes cardiaques. L’une des stars de la discipline, Andreas Munzer, en était décédée à 31 ans. Aujourd’hui, Richard a toutefois bien changé, puisqu’il ne fait plus rien ou presque. « Je ne soulève plus de poids », a-t-il déclaré.

« Je suis très fier de mon passé. Ce n’est pas quelque chose que je ne veux pas que les gens sachent, c’est juste que je ne vais pas rester coincé dedans ». Ce dernier opère désormais comme cascadeur pour Universal et préfère le cardio ainsi que le skateboard à tout le reste. Physiquement, Richard ne ressemble plus vraiment au petit garçon qu’il était et affiche un physique bien moins impressionnant.