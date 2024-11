Égypte : une découverte exceptionnelle a été réalisée !

En Égypte, les chercheurs ont réalisé une formidable découverte, en découvrant un nouveau tombeau, un peu par hasard.

Une découverte tout simplement incroyable. En effet, des chercheurs spécialisés dans l’Égypte ancienne, dirigés par Jochem Kahl, professeur d’égyptologie à l’université libre de Berlin, ont fait une découverte remarquable, remontant à 3 900 ans. En effet, ces derniers ont découvert la chambre funéraire de la fille d’un ancien gouverneur de la région. Il s’agit de la prêtresse Idy, fille de Djefaihpi I. « La découverte, faite après vingt ans de travail sur le terrain, est saluée comme une découverte archéologique importante », a déclaré l’université dans un communiqué de presse.

C’est dans la ville d’Assiout que les chercheurs sont tombés sur ce tombeau. Comment ? En accédant à une partie, auparavant inaccessible, au sein même de la tombe de Djefaihapi I, décédé en 1.880 avant Jésus-Christ. Selon les inscriptions figurant sur ses cercueils, Idy était une prêtresse de la déesse Hathor. En outre, elle portait le titre de « Dame de la maison ». Sa chambre funéraire a été découverte un peu par hasard (comme c’est souvent le cas d’ailleurs pour ce type de découverte).

Celle-ci se trouvait dans une chambre latérale, refermée par un mur réalisé à partir de pierres de carrière. Il fallait ensuite descendre un puits vertical de 14m de profondeur. « Si la chambre a été saccagée par des voleurs dans l’Antiquité, la plupart des objets funéraires d’Idy sont heureusement restés intacts », précise l’université. Au sein de cette chambre, se trouvait donc deux cercueils qui s’emboitaient l’un dans l’autre. Sur l’extérieur des cercueils figurent « des images et des textes exceptionnellement complexes décrivant le voyage du défunt dans l’au-delà ». Au sein même de ces cercueils, on trouvait des objets de l’époque, des peintures et des inscriptions comme des textes religieux ou la liste de certaines offrandes, des figurines de bois, des parchemins… Une découverte inestimable, donc !