En Italie, une famille semble défier les lois du temps qui passe. Comment, pourquoi ? Selon ses membres, le secret réside dans un seul et unique plat : la soupe Minestrone.

La famille Melis est la famille la plus âgée au monde. En effet, les neuf frères et sœurs qui la composent étaient, en leur temps, tous très âgés. 818 ans, au total, soit une moyenne d’âge de quasiment 91 ans. Incroyable, n’est-ce pas ? La raison de cette longévité ? Selon eux, celle-ci tient à une seule chose : un repas qu’il manque au moins une fois par jour. Un repas identique qui les aiderait à rester jeunes et en excellente santé (en plus de superbes gênes, on l’imagine).

En 2023, les descendants de cette même famille Melis ont participé à la série documentaire de Netflix intitulée Live to 100 : Secrets of the Blue Zones (Vivre jusqu’à 100 ans : les secrets des zones bleues). Les “Zones Bleues” font référence à ces endroits dans le monde où les gens vivent vieux, voire très vieux. Ce sont des endroits où les centenaires sont les plus répandus. Et ce repas alors, quel est-il ? Il s’agit d’une soupe à base de plantes et aliments, particulièrement riches en vitamines.

Chaque jour de leur vie, ils prenaient le même repas pour leur déjeuner. Un pain au levain, une soupe minestrone aux trois haricots – une soupe minestrone épaisse avec des légumes du jardin. Il y avait toujours trois haricots : un garbanzo, un pinto et un haricot blanc. Ils arrosaient le tout d’un petit verre de vin rouge (de 5 cl, environ). Pour Samantha Cassetty, diététicienne à New York, rien de très surprenant. “Les personnes qui vivent le plus longtemps et le plus sainement ont tendance à manger entre une demi-tasse et une tasse de haricots par jour.”

“Il est également intéressant de noter que la soupe utilise trois types de haricots et plusieurs légumes. Les recherches suggèrent que la consommation de 30 aliments végétaux uniques par semaine peut améliorer la diversité de l’intestin, un marqueur d’un intestin sain. Votre intestin régule les fonctions de santé, comme la tension artérielle et le cholestérol, l’inflammation, l’humeur, le poids et l’absorption des nutriments ; vous aurez donc plus de chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé si vous avez un intestin sain.”