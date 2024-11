Alcool: à quel âge faut-il arrêter de boire (même une bière) ?

Un livre rédigé par un éminent neurologue tend à démontrer qu’il est préférable d’arrêter l’alcool à un certain âge. Mais lequel ?

L’alcool. Malheureusement, nous en sommes quand même pas mal entourés. On en retrouve absolument partout (ou presque). Mais vous le savez peut-être, boire est tout sauf bon pour la santé. D’ailleurs, un neurologue est récemment revenu sur le sujet, dévoilant l’âge auquel il est fortement recommandé d’arrêter de picoler. Car, malheureusement, les occasions sont assez nombreuses :

un pot d’arrivée, de départ,

la réussite à un examen, la réussite d’un de ses proches,

l’envie de décompresser…

Si boire un verre, de temps en temps, n’est pas une fin en soi, il faut savoir que certains travaux tendent à démontrer qu’il y a un âge à partir duquel il faut dire stop. Cette idée est défendue par le Dr Richard Restak, neurologue américain, qui l’a exposée dans son livre The Complete Guide to Memory : The Science of Strengthening Your Mind.

Selon lui, l’alcool est particulièrement dommageable pour le cerveau et les cellules. Il est donc indispensable de stopper la boisson à partir de 65 ans environ. “Il est essentiel de s’abstenir de consommer de l’alcool à un stade de la vie où la préservation des neurones est cruciale.”

En effet, nous perdons entre 2 et 4% de nos cellules au cours de notre vie, ce qui est peu. Mais à la longue, la consommation d’alcool peut aggraver tout cela et supposer le vieillissement prématuré de notre organe principal. « Je suggère fortement aux personnes âgées de 65 ans ou plus d’éliminer complètement et définitivement l’alcool de leur régime alimentaire », écrit ainsi le docteur Restak.

Boire trop de bière pourrait entraîner l’apparition de démence. Cet argument est étayé par une étude menée par la Société Alzheimer, qui a révélé que les personnes qui boivent de manière excessive ont un taux plus élevé de développement de la maladie. À cela, s’ajoutent les chutes (en état d’ébriété) qui peuvent supposer l’apparition d’une blessure physique. Or, à un âge avancé, il vaut mieux éviter de prendre le moindre risque.