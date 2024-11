Cerveau : à partir de quel âge perd-il en capacité ?

Savez-vous jusqu’à quel âge le cerveau évolue ? Mais aussi à partir de quand il commence à décliner ? Un expert répond à toutes ces questions

Le cerveau, comme tout dans le corps humain, vieillit. Avec l’âge, celui-ci se développe jusqu’à atteindre ses capacités maximales, avant de peu à peu voir son efficacité diminuer. Vous êtes-vous d’ailleurs demandé jusqu’à quel âge, est-ce que ce dernier fonctionne bien ? Mais aussi, à partir de quand il commence à ne plus être fonctionnel ? Le Dr Stefan Mindea, neuroscientifique et chercheur en médecine neurochirurgicale, s’est récemment penché sur le sujet et a proposé de répondre à toutes ces questions, dans la presse spécialisée.

Selon Mindea, le cerveau se développe par étapes. Il n’atteint son apogée, qu’au beau milieu de la vie. Ainsi, c’est autour de 35 – 40 ans qu’il devient le plus efficace possible. À partir de cet âge-là, nombreuses sont les personnes à voir leurs priorités cognitives changer. Elles vont alors se concentrer davantage sur ce qu’elles peuvent apporter à la génération suivante et sur l’introspection personnelle. C’est à cet âge-là qu’est atteint le pic cognitif.

D’autres études tendent à démontrer que le pic cognitif est plutôt atteint autour dès 40 ans mais dans tous les cas, cette fourchette de 35 – 40 ans semble être la bonne. D’autant plus surprenant quand on sait que le cerveau arrête de se développer autour dès 25 ans environ (nous sommes donc adultes à 18 ans, mais notre organe principal, lui, continuera encore de grandir quelque temps). À partir de 65 ans, le cerveau, enfin, perd en capacité et est peu à peu sur le déclin. On parle alors de pertes cognitives !

C’est pourquoi, il est indispensable de le stimuler, de continuer à le faire travailler, pour rester en bonne forme mentale tout au long de sa vie. Le sommeil, la nutrition, les compléments alimentaires, mais aussi l’art, la culture, les mots croisés et les sudokus permettent de renforcer son cerveau pour faire face aux effets néfastes du temps qui passe. En bref, il est impératif de ne jamais rester inactif, pour permettre à son cerveau d’être constamment stimulé.