Pologne: cette maison est la plus petite au monde !

C’est en Pologne, à Varsovie, que se trouve la plus petite maison au monde. Si vous recherchiez un nouvel endroit pour vivre, peut-être que celle-ci répondra à toutes vos attentes.

Vous cherchez à déménager, dans un endroit pas trop grand ? Et si on vous disait qu’on venait de vous trouver l’endroit rêvé ? En effet, à Varsovie, se trouve la maison Keret, qui est aussi appelée “maison la plus fine au monde”. Et autant vous le dire, il est vrai que cet endroit est assez… Exiguë. Car, autant vous le dire tout de suite : le point le plus large de cette drôle de maison, ne dépasse pas les 1.5 mètre ! Une surface vraiment minime donc, qui vous oblige d’ailleurs à devoir faire une croix sur une éventuelle cave, un grenier ou même un jardin, pour profiter de l’extérieur.

Bon, en fait, ce bâtiment n’est pas à vendre. Il s’agit d’une œuvre signée de l’architecte polonais Jakub Szczesn. Il s’agit surtout d’un lieu de repos pour les créatifs itinérants, plutôt qu’une résidence permanente pour quiconque. Ces lieux servent également de mémorial. En effet, cette maison porte le nom d’Etgar Keret, écrivain polonais ayant participé à sa création et qui sera même la toute première personne à s’y installer. Il a dédié cette maison à sa famille, notamment ses parents, qui ont été déportés au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Cette drôle de maison est construite sur trois étages. L’entrée se fait via une échelle située sous la maison, qui monte directement au premier étage. Sur les trois étages, se trouvent un lit (sous une fenêtre), une cuisine, une salle de bain, un espace de vie composé d’un unique pouf sur lequel s’asseoir. Une salle à manger a également été prévue. L’architecte derrière cette maison s’est lancé dans ce projet complètement fou, après s’être promené dans la rue et avoir découvert cet espace, se demandant ensuite pourquoi ne pas y vivre.