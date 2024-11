Radio: il confie ses meurtres en plein direct !

À l’occasion d’un direct radio, l’animateur Howard Stern a eu l’horrible surprise de découvrir qu’un homme l’avait appelé pour évoquer ses meurtres.

Certaines émissions de télévision et de radio peuvent donner lieu à des situations pour le moins… Surprenante. C’est notamment le cas en 1007, lorsque, pour le Howard Stern Show, l’animateur Howard Stern a reçu l’appel d’un homme se faisant appeler “Clay”. Ce dernier lui affirme alors être l’auteur de 12 crimes. 12 prostituées qu’il aurait tuées. Ces crimes, Clay les reconnaît donc et affirme avoir laissé des indices pour aider les forces de l’ordre à rapidement le retrouver. Lors de cet entretien, l’animateur Howard Stern garde son calme (du moins, tente de garder son calme) et fait tout ce qu’il peut pour forcer la personne qu’il a au bout du fil, à parler et éventuellement fournir des indices.

Interrogé sur la chronologie de ses meurtres présumés, Clay déclare ainsi qu’il n’a tué personne depuis près d’un an (depuis 1996, donc). Il lui a également été demandé s’il avait déjà envisagé de mettre fin à ses propres jours suite à ses nombreux crimes. « Si je me tuais, je raterais le prochain film de Batman » a-t-il lancé, ajoutant qu’il disposait d’une véritable maîtrise de soi et qu’il n’allait probablement pas sauter le pas. L’animateur a ensuite demandé à Clay s’il avait toujours l’intention de tuer des femmes, ce à quoi il a répondu en un seul mot : « Bien sûr ». Il s’est ensuite expliqué, affirmant avoir été maltraité durant son enfance.

Les téléspectateurs ont depuis félicité Stern pour la façon dont il a mené l’interview, comme l’a fait remarquer une personne : « Remarquez comment Howard a essayé de poser les questions les plus incriminantes possibles. L’âge, l’apparence, la race, le lieu de résidence, toute marque distinctive comme des tatouages ou des cicatrices. Pour que les flics puissent en tirer quelque chose… ». La fin de l’histoire, dans tout ça ? Et bien, malheureusement, nous ne savons pas qui Clay est et surtout, ni même si son histoire est vraie et donc, si les meurtres qu’il aurait supposément commis ont bel et bien eu lieu.