Zuckerberg annonce la fin des smartphones !

Dans de récents interviews, Mark Zuckerberg a annoncé la fin des smartphones, évoquant au passage, les lunettes connectées. Peut-on vraiment y croire ?

Et si les smartphones disparaissaient d’ici à 2030 ? Cette idée, aussi folle soit-elle, nous vient directement de Mark Zuckerberg. En effet, le grand patron du groupe Meta, qui détient plusieurs des applications les plus utilisées au monde, comme WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore Threads, a assuré à l’occasion d’un entretien qu’il imaginait bien les smartphones tels que nous les connaissons et les utilisons actuellement… Tout simplement devenir obsolètes. Mais par quoi seraient-ils remplacés ? Des lunettes connectées, que Meta propose, d’ailleurs, déjà à la vente.

Selon le milliardaire américain, ces lunettes permettraient de condenser tous les usages d’un smartphone classique, tout en permettant de consommer du contenu, tout en conservant les mains libres. Ainsi, l’expérience de l’utilisateur sera plus optimale, permettant de pouvoir faire beaucoup d’autres choses en même temps. Mais quoi ? La question se pose. En effet, on imagine mal quelqu’un regarder une vidéo en tenant un bébé dans ses bras ou en conduisant sa voiture, sur l’autoroute, à 130 km/h.

Reste que beaucoup de monde a du mal à croire en la faisabilité d’une telle chose. Plusieurs raisons à cela : premièrement, le coût. Les lunettes sont encore très onéreuses. Deuxièmement, les usages. Difficile d’imaginer tout le monde sortir avec des lunettes connectées quand bien même, ils n’en ont pas besoin. Quid d’ailleurs des verres correcteurs ? Enfin, les premiers essais ont été couronnés d’un triste échec. Apple, avec ses Vision Pro, s’est heurté à un mur. Facebook, avec ses premières versions de lunettes connectées, également. Le changement n’est donc pas vraiment prévu pour tout de suite. Pour autant, en cinq ans, les choses peuvent considérablement évoluer, et l’intelligence artificielle pourrait venir jouer le rôle de troubles fêtes, permettant peut-être à cette prédiction de se réaliser. Affaire à suivre, donc.