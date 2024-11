WC Publiques : pourquoi les portes ne sont-elles pas entières ?

Tout le monde s’est déjà posé la question au moins une fois. Mais pourquoi les portes ne sont-elles pas entières, dans les toilettes publiques ?

Nous nous sommes tous déjà posé la question. Mais pourquoi ? Pourquoi les toilettes publiques sont-ils ce qu’ils sont et surtout, pourquoi les portes ne vont jamais jusqu’en bas, afin de s’assurer un peu d’intimité ? Et bien sachez que selon les experts, il y a une très bonne raison ! Cette explication, nous l’avons trouvé sur les réseaux sociaux, auprès de @mattypstories, via TikTok, notamment. “Voici pourquoi les portes des toilettes publiques ne touchent pas le sol. D’abord, en cas d’urgence, il serait assez facile de voir ce qui s’est passé et d’apporter de l’aide à la personne.” a-t-il ainsi commencé. Cela fait sens. En effet, en quelques secondes, on peut facilement savoir si quelqu’un est dans le besoin ou non.

Mais ce n’est pas tout. “Deuxièmement, c’est beaucoup plus facile à nettoyer. Les toilettes publiques sont utilisées très souvent, ce qui signifie qu’elles doivent être nettoyées plusieurs fois au cours de la journée, et le fait d’avoir un espace sous la porte facilite grandement les choses.” C’est vrai qu’en prenant la chose ainsi, on se rend compte que le coup de balai est grandement facilité. Nul besoin d’ouvrir et de refermer les portes à chaque fois, ce qui peut prendre énormément de temps. “Enfin, il est beaucoup moins cher d’acheter une porte dont une partie a été coupée que la porte elle-même.”

Voilà qui a de quoi convaincre. Une entreprise spécialisée affirme quant à elle que tout cela pourrait aussi être dû au fait que les mauvaises odeurs auraient ainsi tendance à plus facilement et plus rapidement s’évacuer. “L’espace entre la porte et le sol permet d’évacuer rapidement les odeurs nauséabondes générées par les utilisateurs précédents. Il contribue à rendre l’expérience des toilettes plus supportable. Sans cet espace, l’odeur reste dans la cabine et devient insupportable pour les utilisateurs suivants”. Pas sûr que cela marche tout temps, malheureusement !