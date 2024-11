Ce boss fait passer un « test au café » à chaque entretien

En Australie, un patron d’entreprise a révélé qu’il faisait passer un simple et unique test à ses collaborateurs. Il s’agit de celui de la tasse au café.

En Australie, un ancien directeur général d’une boîte spécialisée dans la Tech’ a fait part d’une technique qu’il a mis au point pour recruter des gens. Celle-ci s’appelle, la technique de “La tasse à café”. Rien n’est plus stressant qu’un entretien d’embauche pour un poste que l’on convoite vraiment. Quelles questions vont-ils poser ? Dois-je porter un costume ? » et “Combien vont-ils me payer ?” sont quelques-unes des questions qui vous traversent l’esprit à ce moment-là. Et pourtant, dans certains cas, la situation est vraiment différente et ne tient même qu’à une seule petite question.

Mais pour Trent Innes, ancien directeur général de Xero, désormais chez SiteMinder, a récemment dévoilé une méthode appliquée, qu’il a copié des États-Unis… Et à laquelle vous pourriez faire face dans les semaines, les mois à venir, en cas d’entretien d’embauche. « Je vous prendrai toujours pour une personne de confiance : je vous emmène toujours faire un tour dans l’une de nos cuisines et, d’une manière ou d’une autre, vous finissez toujours par repartir avec un verre… ».

« Nous le ramenons ensuite, nous avons notre entretien, et l’une des choses que je recherche toujours à la fin de l’entretien, c’est si la personne qui fait l’entretien veut ramener cette tasse vide dans la cuisine. Vous pouvez développer des compétences, acquérir des connaissances et de l’expérience, mais tout se résume à une attitude, et l’attitude dont nous parlons beaucoup est le concept de « laver sa tasse de café » a-t-il notamment assuré lors d’un podcast.

Une méthode qui, selon lui, tient la route. En effet, les bureaux sont toujours propres et les collaborateurs, toujours très heureux de venir travailler dans un espace agréable. « Si vous venez un jour au bureau de Xero, vous verrez que les cuisines sont presque toujours propres et étincelantes et que cela s’éloigne beaucoup du concept de laver sa tasse de café. Il s’agit en fait de s’assurer qu’ils s’intègrent dans la culture de l’entreprise et qu’ils prennent en charge tout ce qu’ils doivent faire »

En bref, à l’occasion d’un prochain entretien d’embauche, si vous souhaitez vraiment obtenir le job, en plus de répondre correctement aux questions qui vous sont posées, assurez-vous d’également prendre le temps de remettre en place votre tasse de café si gentiment offerte… Car elle pourrait vous ouvrir bon nombre de portes, aussi surprenant cela soit-il !