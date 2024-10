Jusqu’à quel âge pourrions-nous éventuellement vivre ? Une recherche récemment menée tend à étudier le sujet, pour déterminer l’âge maximal vers lequel l’Homme pourrait vivre.

Désolé pour vous, mais s’il y a bien une chose de certaine dans ce monde, c’est que nous ne vivrons pas éternellement. Même si une alimentation équilibrée, l’absence de tabac et un mode de vie actif peuvent potentiellement augmenter votre espérance de vie, la mort finira forcément par venir frapper à notre porte. Pour autant, avec les nombreux progrès réalisés en matière de science, il apparaît aujourd’hui que nous sommes en mesure de vivre un peu plus longtemps.

L’espérance de vie à la naissance, en France, est de 85.7 ans pour les femmes contre 79.2 ans pour les hommes. Mais ce n’est pas parce qu’il y a une moyenne qu’il n’y a pas d’anomalies, il suffit de regarder Jeanne Calment. Cette dernière serait décédée à l’âge de 122 ans (même si certaines voix estiment, aujourd’hui, que toute cette histoire ne serait pas forcément vraie). Mais au fait, jusqu’à quand pourrions-nous vivre ? Quel est l’âge maximal vers lequel nous pourrions éventuellement tendre ? Des chercheurs de la société de biotechnologie singapourienne Gero et du Roswell Park Comprehensive Cancer Center de Buffalo, dans l’État de New York, ont étudié la résilience humaine et la capacité du corps à se remettre des dommages subis.

Avec l’intelligence artificielle, ces derniers ont découvert qu’entre 120 et 150 ans, nos capacités de régénération avaient tendance à totalement s’épuiser. Difficile donc de nous imaginer vivre au-delà. Mais d’ici à 2100, le record de Jeanne Calment pourrait être battu, grâce notamment au développement de nouveaux traitements, en mesure de ralentir le processus de vieillissement. On pourrait donc pousser jusqu’à 150 – 200 ans, mais cela ne reste que du théorique. Difficile de savoir ce que l’avenir nous réserve. Mais 100 – 120 ans serait déjà une belle victoire !