Chine : des jumelles réunies après 30 ans !

Deux jumelles, séparées à la naissance en Chine, se sont retrouvées un peu par hasard grâce aux réseaux sociaux. L’idylle n’aura toutefois pas duré bien longtemps.

En Chine, deux femmes, jumelles de naissance, ont été séparées à la naissance. Originaire du Henan, Zhang Li et Cheng Keke ont toutefois réussi à se retrouver, via les réseaux sociaux. Mais à l’époque, elles ne savaient pas du tout qu’elles étaient sœurs. C’est en échangeant, en discutant, que les deux découvrent qu’elles ont beaucoup de points communs. Un peu trop même. Elles ont ainsi décidé de faire un test ADN. Leurs familles respectives ont alors admis que les sœurs avaient été séparées à la naissance. Une histoire rapidement devenue virale (comme on pouvait s’y attendre, tant c’est incroyable). D’ailleurs, ce buzz leur a donné des idées.

En effet, les deux ont lancé leur propre entreprise, en e-commerce, et ont ainsi commencé à travailler ensemble. Malheureusement, cette période a été marquée par l’apparition de quelques conflits et désaccords, ce qui fait que leur partenariat n’a duré que trois ans. Mais pourquoi ? Li partait souvent plusieurs jours sans prévenir. « Elle n’a jamais rien dit quand elle est partie, et je n’ai jamais pu la retrouver. Ce n’est pas le genre d’attitude professionnelle que j’aime ». Les choses ont empiré du jour au lendemain lorsque Li a secrètement déménagé toutes les affaires qu’elles partageaient dans leur appartement de location pendant l’absence de sa jumelle, ce qui a entraîné une grave dispute.

Keke assure, en outre, avoir été forcée de tout payer (loyer, repas) pendant que les deux étaient en collocation. Du point de vue de Li, les deux sœurs avaient des personnalités très différentes : elle était franche, tandis que Keke avait tendance à refouler les choses et à se livrer à un « traitement silencieux ». Entre temps, de nouvelles disputes ont eu lieu et les deux jeunes femmes ont même décidé… De ne plus se voir. Leur dernière rencontre remonte ainsi à quasiment six mois. C’est la dernière fois que les deux sœurs se sont vues et elles ne se sont pas parlées depuis.