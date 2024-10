Photo: ce qu’elle découvre est exceptionnel

Une jeune femme est tombée sur une vieille photo d’elle. Ce qu’elle y a découvert est tout simplement exceptionnel (au point de faire le buzz sur le net).

Certaines découvertes sont tout bonnement incroyables. En effet, il nous arrive de tomber sur des choses dont nous n’aurions jamais imaginé qu’elles soient possibles. Récemment, une bibliothèque britannique a ainsi récupéré un livre emprunté 113 ans auparavant. Mais cette histoire, nous la conservons pour un autre contenu. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur une découverte un peu plus… Personnelle. En effet, Jenn Jia, une jeune femme qui vient à peine de se marier, est dernièrement tombée sur de vieilles photos qu’elle a pu prendre au cours de sa vie, dont un selfie datant de 2012. Et ce qu’elle a trouvé, laisse pantois.

Un visage familier, en arrière-plan de sa photo… Celui de son futur mari ! Plus de 10 ans avant qu’ils ne se rencontrent, puis se disent oui, les deux se sont ainsi croisés. À l’arrière-plan, son mari faisait en fait la queue à un guichet. Dommage qu’ils ne se soient alors pas rencontrés avant, pensez-vous ? Vous avez tout faux ! Du moins, Jenn le pense sincèrement. En effet, celle-ci pense qu’ils ne seraient pas restés ensemble si leur relation avait commencé plus tôt.

“Nous nous sommes rencontrés au bon moment. Si c’était avant, je ne pense pas que la relation aurait duré. Il m’a fallu un an de voyage et de célibat pour réfléchir et réaliser mes propres erreurs. C’est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés. La bonne personne vous trouvera toujours au bon moment”. Une histoire qui, tout naturellement, a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont d’ailleurs évoqué la la « théorie des cordes invisibles », selon laquelle toute personne ayant eu un impact sur votre vie est connectée à vous d’une manière ou d’une autre et que les gens sont destinés à se rencontrer. Et vous, qu’en pensez-vous ?