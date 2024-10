Vivez-vous dans une maison hantée ? Pour vous, on espère que non. Mais certains signes ne trompent pas. Voyez plutôt…

Votre maison est-elle hantée ? Cette question, vous vous l’êtes peut-être déjà posée, quand bien même tout le monde ne croit pas forcément aux fantômes ou aux esprits (voire, au paranormal, de manière générale). Mais sait-on jamais. Dans le doute, il est préférable d’avoir quelques indices. Et justement, les présentateurs de l’émission britannique “Help ! My House is Haunted” (À l’aide, ma maison est hantée) Barri Ghai et Jayne Harris, ce sont livrés à ce sujet, dévoilant les 5 points clés, les 5 points principaux qui pourraient confirmer que quelque chose d’étrange se trame chez vous…

Le premier élément concerne des choses inexpliquées qui vont se dérouler chez vous. Par exemple, une porte qui s’ouvre et se referme, une marche qui grince alors que personne n’est dessus… « Soyez à l’affût des petites choses. Souvent, les gens constatent que des objets disparaissent ou sont déplacés, et ils les retrouvent à des endroits où ils savent qu’ils ont cherché. ». La sensation d’être observée est le second élément à prendre en compte. Quand bien même vous êtes tranquillement chez vous, seul ou à deux, vous aurez tous la sensation d’être observés, d’être surveillés.

« Si vous êtes assis devant la télévision un soir et que vous pensez avoir vu quelqu’un passer devant la porte, beaucoup de gens diront que ce n’est rien », explique Jayne Harris. « Mais si cela se reproduit à d’autres occasions, cela peut être quelque chose. Faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct. Vous connaissez votre maison, vous savez quand les choses ne vont pas bien ».

Enfin, les sons anormaux peuvent aussi faire partie des critères à prendre en compte. Vous entendrez une voix, des chuchotements, des mots… Ne vous contentez pas de supposer qu’il s’agit d’une hantise, car ce genre de chose arrive bien plus souvent que ce qu’on ne peut croire. Avant de paniquer, vérifiez les choses les plus logiques. Éliminez les explications les plus simples pour, peut-être, in fine, ne vous retrouver qu’avec une explication qui vous dépasse.