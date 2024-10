Naufrage: il passe 76 jours sur un radeau en pleine mer

Steve Callahan a passé 76 jours en mer, seul, à bord d’un radeau de sauvetage. Découvrez pourquoi et comment ce dernier a fait pour s’en sortir.

Steve Callahan est un navigateur reconnu. Ce dernier, un beau jour de 1981, décide, à ce titre, se rejoindre les Caraïbes, depuis les îles Canaries, en solo, à bord du “Napoleon Solo”, un bateau de 6.5 mètres qu’il a lui-même conçu et construit. Malheureusement pour lui, son trajet ne se déroulera pas comme prévu. En effet, au lieu de profiter de son séjour en mer, ce dernier s’est retrouvé à devoir lutter pour sa vie sur un radeau pneumatique, 76 jours durant. Et si tout le monde pouvait penser que son bateau était la raison de son naufrage, celui-ci se portait plutôt bien… Du moins jusqu’à ce qu’il heurte un objet inconnu. Steve pense à un requin ou une baleine, mais ne le saura jamais. En effet, celui-ci s’est mis à couler, le forçant ainsi à devoir quitter les lieux.

Dans la panique, Steve attrape ainsi son équipement de survie et un radeau de quelques mètres à peine, sur lequel il vivra donc quasiment deux mois et demi. « Je me suis réveillé dans ma couchette, l’eau tonnait au-dessus de moi. À en juger par le niveau de l’eau, je savais qu’il coulait rapidement », se souvient Steve dans The Guardian. « Le bateau était presque complètement submergé, mais j’ai retenu ma respiration et j’ai plongé encore et encore. Je me souviens que l’eau semblait si paisible par rapport à la mer déchaînée à l’extérieur. J’avais l’impression d’entrer dans un tombeau aquatique ». C’est alors qu’il se retrouve, totalement seul, en pleine nuit, au milieu de l’Atlantique, à approximativement 800 miles des cotes (1400 kilomètres, environ, des cotes).

« J’ai tenu un journal de bord, j’ai pêché avec mon fusil à harpon et j’ai fait de l’eau avec un alambic solaire, un engin qui m’a pris des jours pour fonctionner correctement, produisant à peine plus d’un demi-litre par jour », ajoute-t-il. Les galères, elles, s’enchaînent. Steve n’y arrive pas et pense même à abandonner tant il est épuisé. « Au 50e jour, cela faisait dix jours que je luttais pour maintenir le radeau à flot à l’aide d’une pompe dont une partie s’était déchirée. J’étais au plus bas », explique-t-il. « Je me suis effondré et j’ai abandonné. J’ai trouvé un moyen de réparer le radeau et j’ai ressenti cela comme la plus grande victoire de ma vie ». Le 76e jour, il a finalement été repéré et secouru par des pêcheurs près de l’île de Marie-Galante. Lorsque son sauvetage a lieu, il a déjà perdu ⅓ de son poids et est sévèrement déshydraté. Il a du mal à marcher et sera ainsi aidé par des locaux, qui vont vite le remettre sur pied.