Italie: il avoue le meurtre de sa mère en plein direct !

En Italie, un homme a avoué le meurtre de sa mère en plein direct de télévision. Une scène surréaliste que beaucoup ont critiquée.

Âgé de 50 ans, un homme, Lorenzo Carbone, a avoué avoir tué sa propre mère âgée de 80 ans, expliquant qu’il n’était plus en mesure de s’occuper d’elle. Problème, ces aveux ont été faits face aux caméras de l’émission italienne Pomeriggio Cinque, à l’occasion d’une interview choquante, qui a été diffusée à la télé italienne. Cet entretien, Lorenzo ne l’avait pas prévu. Il est d’ailleurs apparu très confus, en larmes. Il a alors expliqué qu’il s’était enfui dans la ville voisine de Pavullo, où il s’était promené dans les rues avant de rentrer chez lui.

La police le recherchait depuis dimanche, lorsque le corps de sa mère Loretta a été retrouvé par sa fille. « Je n’en pouvais plus, je ne pouvais plus la gérer » a-t-il alors tout simplement lâché, alors que sa mère souffrait de démence. « Je l’ai étranglée, je ne sais pas pourquoi je l’ai fait. De temps en temps, elle me mettait en colère, car elle se répétait sans cesse ». Les forces de l’ordre ont tout de suite été appelées pour qu’elles interviennent.

Mais ce qui a choqué, c’est la décision de l’émission et des producteurs, de diffuser cet entretien ! « J’ai reçu un appel du correspondant quelques minutes avant de passer en direct », a expliqué Myrta Merlino. « J’ai eu peu de temps pour décider. Une seule chose m’importe : que cela ne nuise pas à l’enquête. L’homme était recherché. La police a été appelée et m’a autorisée à diffuser les images de l’interview ». Mais pour certaines personnes, comme Gaia Tortora, directrice adjointe de la chaîne de télévision italienne TG La7, « Ce qui s’est passé dans Pomeriggio Cinque et sur Mediaset n’est pas une bonne nouvelle. Ce n’est pas notre travail. En déchirant le code de déontologie, nous touchons le fond ».