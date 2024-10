TikTok : cette française fait le buzz, voici pourquoi

En France, une jeune femme a fait le buzz en expliquant faire payer son compagnon à chaque fois qu’il vient chez elle. Mais pourquoi, au juste ?

Faire payer son compagnon ou sa compagne, à chaque fois qu’il ou elle reste chez vous ? Si cette idée peut faire sourire, une jeune française a décidé de se laisser tenter. Ainsi, à chaque fois que son compagnon passe la nuit chez elle, ce dernier doit payer une trentaine d’euros. Une décision que quasiment personne ne comprend. Mais Mina Kim assume.

Habitant à Angers, la jeune femme lui fait en fait payer : le loyer pour les deux nuits qu’il passe chez elle, par semaine, ainsi que les courses et enfin, la partie des factures qui le concerne. Mais pourquoi ? Ce n’est pas pour son propre plaisir, rassurez-vous. Si elle agit ainsi, c’est pour mettre de côté afin de lui offrir une superbe surprise. C’est en tout cas ce qu’elle affirme. « Une fois que j’aurais terminé, j’aurais économisé 6 000 euros environ. Je l’ai rempli pendant les 60 derniers jours. À la fin, je pourrais surprendre mon petit ami et lui offrir de belles vacances au Mexique pour Noël. Je suis tellement excitée et nous y sommes presque ! »

Bon, dans l’histoire, c’est surtout le petit ami qui se fait avoir puisque, in fine, c’est lui qui va absolument tout régaler. De fait, si les intentions sont louables, la situation générale reste assez cocasse. Dans la section des commentaires, une personne ayant regardé la vidéo a déclaré : « Vous le surprenez en lui offrant des vacances qu’il a payées ? C’est très gentil de ta part ! ». D’autres sont tout simplement surpris qu’une telle personne soit en couple quand elles n’arrivent pas, de leur côté, à trouver quelqu’un. « Vous me dites que des gens comme ça sont en couple, mais je n’arrive toujours pas à trouver quelqu’un ? ». On espère au moins, pour les deux, que les vacances se dérouleront bien et qu’ils auront un peu de beau temps.