Voyage : ils font une exceptionnelle découverte sur une île !

Sur YouTube, un couple a filmé l’exceptionnelle découverte qu’ils ont pu effectuer à l’occasion de l’un de leurs voyages. Attention, ça surprend !

Strick et Fran sont connus pour être à la tête de la chaîne YouTube : Castaways. Ils y partagent leurs aventures de voyage. Récemment, le couple est parti quatre mois durant, en pleine mer. Ils ont vécu sur un bateau et exploré des îles tropicales. L’une d’entre elles a d’ailleurs suscité tout leur intérêt. Ils y ont donc accosté pour la visiter. Publiée en 2023, la vidéo n’a pas vraiment suscité l’intérêt à l’époque, mais aujourd’hui, celle-ci revient sur le devant de la scène, à cause notamment de quelques images qui refont le tour du monde.

En effet, les deux sont tombés sur quelque chose d’extrêmement choquant. En partant explorer les environs, ils ont ainsi découvert des rochers, des coquillages et quelques objets perdus, que les courants ont amenés. La trouvaille la plus folle ? Celle de Fran. « Mon cœur bat la chamade, vous ne croiriez pas ce que je viens d’apercevoir », dit-elle. La caméra s’approche alors et on y découvre un crâne d’origine humaine et des ossements alignés à côté. Une découverte inattendue. L’explication la plus probable, selon eux ? Un enterrement aborigène.

Lorsqu’un membre important de la tribu mourait, ils le transportaient pendant un certain temps avant d’enlever complètement la chair de son corps, car ils pensaient que son esprit était encore vivant, laissant son squelette dans un « endroit sûr ». Une réaction saluée par les internautes, qui bien qu’ils aient, eux aussi, été très surpris de découvrir ces images, ont affirmé qu’il était essentiel de bien connaître les cultures et les rites ancestraux de certains peuples… Tout autant qu’il était important de savoir où on met les pieds, de manière générale. « L’anthropologie, quelle que soit la culture, est vraiment fascinante ! Montrer du respect pour les morts comme vous l’avez fait est toujours primordial ! Vous êtes géniaux ! Soyez prudents ! » pouvait-on ainsi lire en commentaires !