Sur les réseaux sociaux, un influenceur s’est filmé en train d’entrer dans la tanière d’un ours… Avant que celui-ci n’arrive. La scène fait froid dans le dos.

On imagine aisément qu’il s’agit d’une situation dont il se serait probablement bien passé. En effet, un homme s’est retrouvé, face à face à un ours, après qu’il se soit jeté dans sa tanière. Cet individu, c’est Stefan Janković. Celui-ci a récemment fait le buzz après qu’on ait pu le voir en train de se filmer dans l’un des endroits qui donnent le moins envie, au monde. Des images terrifiantes, choquantes, qui ont été partagées aussi bien sur TikTok que sur Instagram.

Dans la vidéo, on voit Stefan Janković assis nerveusement dans la fameuse tanière alors que l’ours est sur le point d’y entrer. Surpris, l’animal regarde, renifle, tente de comprendre ce qu’il se passe. Il décide alors de peu à peu reculer pour ne pas le rejoindre dans la tanière, mais pour établir une distance de sécurité. Stefan Janković a alors tenté de quitter les lieux, s’approchant peu à peu de l’ours qui était donc, en extérieur, avec de se retrouver nez à nez avec lui. L’ours lui permettra plus tard de quitter les lieux, sans lui courir après.

Enfin presque. Car dans une seconde vidéo, on voit l’ouest grimper à un arbre. En effet, ces bêtes sont expertes en la matière. Et pire encore, l’ours s’est transformé en des ours. Ils étaient deux à l’avoir suivi, non pas sur les chemins forestiers, mais dans les hauteurs. Selon une traduction approximative partagée par un site d’information serbe, le créateur du contenu a déclaré dans le clip : “Vous n’allez pas croire ce qui m’est arrivé. Je passe 24 heures dans la forêt et un ours m’attaque.” Craignant pour sa sécurité, Stefan a grimpé plus haut, encore, pour attendre que les deux ours quittent définitivement les lieux.

« Il a de la chance que l’ours ne l’ait pas déchiqueté » pouvait-on lire sur les réseaux sociaux, tandis qu’un second commentaire pointait du doigt les attitudes des créateurs de contenus. « Comment est-il arrivé là ? Ces gens risquent leur vie juste pour du contenu ». D’autres estiment qu’il s’agit là probablement d’une supercherie, estimant que les ours pourraient connaître Stefan, qui s’est plus tard, bien plus tard, filmé en train de les caresser. On voit les animaux manger dans la paume de sa main et, à un moment donné, arracher de sa bouche une baie qu’il avait serrée entre ses lèvres.