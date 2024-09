YouTube: combien rapportent 10 millions de vues ?

Combien d’argent une personne peut-elle gagner sur YouTube, avec 10 millions de vues ? Une créatrice de contenu vous répond !

Vous vous êtes déjà demandé combien d’argent se faisaient les YouTubeurs ? Sachez qu’ici, vous aurez un premier élément de réponse. En effet, une créatrice de contenue d’origine norvégienne, est revenue sur la somme qu’elle avait réussi à gagner, grâce à une vidéo regardée 10 millions de fois. Attention, ça surprend car si vous pensiez que cela rapportait énormément d’argent, finalement… C’est tout l’inverse qui s’est produit.

C’est en tout cas ce que la jeune femme affirme dans sa vidéo « How Much YouTube Paid Me For My 10M Viewed Shorts » (Combien YouTube m’a payé pour mes 10 millions de courts métrages visionnés). Et la première chose qu’on apprend, c’est que selon le type de contenu proposé, la rémunération ne sera pas du tout la même. Maddie a effectivement expliqué qu’il existait 3 types de revenus sur YouTube et que le montant pouvait changer du double au triple, si ce n’est plus encore, selon la niche.

Le parrainage

C’est la façon la plus simple de générer des revenus. Les marques paient plusieurs milliers d’euros pour être citée par les vidéastes. C’est aussi l’une des manières les plus rentables de générer des sous. Problème, lorsque de parrainage, il n’y a pas, c’est zéro euro qui rentre dans les caisses.

YouTube Adsense

Adsense, ce sont les publicités qui viennent couper les vidéos que vous regardez. La politique était assez stricte il y a encore quelque temps, mais les choses semblent être en train d’évoluer car la rentabilité est vraiment très faible. Pour ses 10 millions de vues, à l’époque, Adsense ne fonctionnait que pour les vues réalisées sur smartphone, ce qui lui a rapporté… 10.56 euros.

Shorts

Enfin, les Shorts ! Ces derniers ramènent pas mal de sous, même si ça reste assez léger. Maddie a gagné 373 dollars, au total, pour une simple vidéo de 41 secondes.

Au total, la jeune femme a fait environ 385 dollars pour tout ce travail. Loin, bien loin même des idées reçues, même si à ces niveaux-là, le parrainage peut se négocier cher (pour ne pas dire très cher).