2020: cette incroyable théorie sur le temps fait le buzz

Sur les réseaux sociaux, cette théorie sur le temps qui passe, notamment en lien avec le COVID-19, ne cesse de faire le buzz !

Depuis 2020, le temps semble particulièrement différent. Mais si, vous savez, cette période où tout le monde s’est retrouvé bloqué chez soi à cause du COVID-19 ! D’ailleurs, pour beaucoup, cette période de leur vie semble encore assez proche. Et pourtant, cela va bientôt faire 5 ans que la crise est passée… Mais pourquoi ? Plusieurs personnes ont leurs propres idées, et l’une d’entre elles a pas mal fait le buzz sur les réseaux sociaux. Pour un vidéaste, les événements de 2020 nous ont encore plus éloignés du monde réel et nous ont plongés dans un espace numérique, donnant l’impression que les quatre dernières années n’ont même pas été si “vraies” que cela.

Un autre personne est allée plus loin encore, suggérant que cette crise nous a donné une sorte “d’âge verrouillé” et que, depuis, si on a tous un peu vieilli, on a quand même l’impression d’être plus jeune que ce que l’on est. Thomas Mulligan, sur les réseaux sociaux toujours, y est aussi allé de ses explications (mathématiques) : « Tout au long de notre vie, la façon dont notre cerveau perçoit le temps change. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. La première est la plus évidente : le jour de votre premier anniversaire, une année représente 100 % de votre vie. À votre deuxième anniversaire, une année représente 50 % de votre vie. À 20 ans, une année représente 5 % de votre vie ».

La réalité est que plus une personne vieillie, plus elle aura l’impression que le temps s’accélère. Un très bon exemple est celui de l’école ou un trimestre pouvait sembler durer une éternité quand aujourd’hui, on fait des plans sur plusieurs années et que ce même trimestre n’est finalement ni plus ni moins que quelques semaines sur le calendrier. La meilleure manière d’y remédier et de lutter contre cette sensation ? Rendre la vie la plus intéressante et la plus passionnante possible : voyage, aventure, expérience, découverte et partage sont quelques-unes des meilleures options que nous pouvons vous conseiller !