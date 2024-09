Triangle des Bermudes : que sait-on sur cette région ?

Le Triangle des Bermudes est l’un de ces rares endroits au monde, qui fascine, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Voici tout ce qu’on sait sur lui…

Tout le monde a déjà entendu parler du “Triangle des Bermudes”. Mais si… Vous savez, cette région du globe dans laquelle chaque bateau ou avion qui y passe aurait tendance à subir un choc électromagnétique, supposant ainsi de se crasher, de couler, etc… Cette théorie a en fait vu le jour le 5 décembre 1945, lorsque le vol 19 a décollé d’un aéroport en Floride (États-Unis) avant de disparaître. Les pointes du triangle sont

les Bermudes (la plus septentrionale),

Porto Rico (la plus méridionale),

la côte de Floride, près de Miami (la plus occidentale).

Mais qu’est-ce qui le rend si dangereux ? Outre la disparition du vol 19, ce sont des dizaines d’avions qui y ont disparu depuis 1945… Et aucun corps ou épave n’y a été retrouvé. En ce qui concerne les navires, dans la même zone, plusieurs dizaines d’entre eux ont aussi disparu.

Mais pourquoi ? En Angleterre, la chaîne de télévision Channel 5, dans son documentaire Secrets of the Bermuda Triangle (Les secrets du Triangle des Bermudes) évoque avant toute autre théorie farfelue, des conditions météorologiques changeantes, parfois très complexes à gérer pour les personnes qui se trouvent à bord. D’ailleurs, pour le scientifique australien, Karl Kruszelnicki, on observe que le pourcentage d’avion disparu dans cette région du monde… N’est pas plus élevé qu’ailleurs.

Mais pourquoi ne retrouvons-nous rien ? Selon Nick Hutchings, un prospecteur de minerai, la région des Bermudes est en fait une montagne marine. Il y a 30 millions d’années, il s’élevait au-dessus du niveau de la mer. Aujourd’hui, il s’est érodé et les navigateurs ou pilotes passent donc juste au-dessus du sommet… Ce qui pourrait expliquer pourquoi tout disparaît et ne peut donc être retrouvé, même si beaucoup préféreront jouer la carte du mystère.