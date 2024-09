Brésil : vous ne voulez surtout pas visiter cette île…

Située au Brésil, cette île un peu particulière, est loin d’être des plus accueillantes. Et croyez-nous, vous ne voulez surtout pas la visiter…

Voyager, oui… Mais pas n’importe où. En effet, il est de ces endroits que l’on a pas du tout envie de découvrir. C’est notamment le cas de cette île aux serpents, dans laquelle aucun être humain n’est autorisé à se rendre. La raison ? Celle-ci a été infestée par 4 000 des serpents les plus mortels au monde. Celle-ci se trouve au Brésil. Il s’agit de l’Ilha de Queimada Grande, située à une centaine de kilomètres de la côte de São Paulo. C’est loin, et c’est tant mieux. En effet, vous ne risquez probablement pas de vous y rendre, les locaux eux-mêmes étant au courant qu’ils ne doivent surtout pas s’en approcher. D’ailleurs, le gouvernement brésilien en interdit l’accès.

Cette île est notamment habitée par le serpent à tête de lance dorée. C’est une espèce en danger d’extinction critique, dont le venin mortel peut nous tuer en à peine une heure. Mais comment est-ce que cela se fait que de nombreux serpents s’y trouvent ? Comment sont-ils arrivés là ? Il faut savoir que l’île a été habitée entre 1909 et 1920, par un gardien de phare de sa famille. Une nuit toutefois, selon la légende, une cargaison de serpents s’y serait échouée. Depuis, ces derniers prolifèrent.

La réalité est cependant différente. La population dense de serpents de l’Ilha de Queimada Grande a commencé il y a environ 11 000 ans. Le niveau de la mer s’est alors peu à peu élevé, isolant l’île et empêchant les serpents de pouvoir s’échapper. Ces derniers auraient alors évolué de manière différente, car ils n’avaient plus aucun prédateur. Leur venin est devenu plus puissant, de l’ordre de 3 à 5 fois plus qu’un serpent venimeux classique, leur permettant ainsi de pouvoir chasser plus facilement et donc survivre dans cet endroit.