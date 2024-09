11 Septembre : l’action héroïque de cet homme dans un avion

Le 11 septembre 2001, se déroulaient les plus grandes attaques terroristes de l’histoire américaine. 23 ans après, certains détails continuent de ressurgir.

Nous sommes le 11 septembre. Aujourd’hui est donc la date d’anniversaire du tristement célèbre attentat des tours jumelles, à New York, aux États-Unis. En effet, le 11 septembre 2001, plusieurs avions viennent s’écraser dans des attentats suicides, sur les tours du World Trade Center, coûtant ainsi la vie à 2.977 personnes au total. 19 terroristes ont effectivement réussi à détourner pas moins de quatre avions, dont deux, les vols American Airlines 11 et United Airlines 175 qui se sont écrasés sur les tours. Dans le même temps, le vol 77 d’American Airlines, qui se dirigeait initialement vers la Maison-Blanche, s’est écrasé sur le Pentagone à Washington. Le vol 93, lui, ira s’écraser dans un champ, en Pennsylvanie.

Si aucune personne n’a survécu dans ces avions, plusieurs enregistrements ont été dévoilés, plus tard, au grand public. L’un des enregistrements captés est celui de Todd Beamer, un gestionnaire de comptes pour Oracle Corporation qui vivait à Cranbury, dans le New Jersey. Il se trouvait à bord du vol 93 de United Airlines, l’avion qui allait s’écraser dans un champ du canton de Stonycreek, près de Shanksville, en Pennsylvanie. Il a réussi à téléphoner à quelqu’un, via un téléphone de bord. Problème, ce n’est pas aux forces de l’ordre qu’il a eu affaire, mais à une représentante du service clientèle, Lisa Jefferson.

Au bout du fil, il lui explique alors qu’un passager est mort, après avoir été tué par un terroriste. Il lui annonce également que le pilote et son copilote ont été remplacés par deux hommes. Beamer lui a alors annoncé qu’il avait pour intention de sauter sur les pirates de l’air, la situation devenant trop dangereuse (l’avion venait de virer de bord). Les derniers mots audibles de Beamer étaient : « Vous êtes prêts ? Allons-y. ». Les passagers ont ensuite fait irruption dans le cockpit pour se battre avec les terroristes, dans l’espoir de reprendre le contrôle de l’appareil qui, in fine, s’écrasera plus loin.