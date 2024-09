Turquie : cet homme a littéralement changé de visage !

En Turquie, un homme a eu droit à une opération de chirurgie esthétique. Les résultats sont troublants et il ne ressemble plus du tout… À lui-même !

Une nouvelle identité. Voilà ce dont aura besoin cet homme, en Turquie, après avoir été opéré. Souhaitant disposer d’une opération de chirurgie esthétique, ce dernier a changé du tout au tout. Il ne ressemble en rien à la personne qu’il était avant et c’est assez surprenant, assez déconcertant (pour ne pas dire flippant). Cela permet d’ailleurs de rappeler qu’il est indispensable de toujours faire très attention avec ce type de rendez-vous et d’opération, car les résultats ne sont jamais connus en avance et peuvent… Coûter cher. Dans notre cas, la clinique vers laquelle cet homme s’est tourné a indiqué qu’il avait subi une rhinoplastie, un rajeunissement des paupières inférieures et des traitements de correction de la ligne de la mâchoire. Les photos avant – après elles, sont assez folles.

Il faudrait nous pincer pour que nous puissions croire qu’il s’agit du même individu ! Il semble en effet avoir changé radicalement d’apparence, bien que les photos « avant » et « après » semblent avoir été prises avec un travail sur l’éclairage assez différent, ce qui peut également modifier son apparence. Mais les deux images sont telles qu’on est presque sûr que même sa propre mère aurait du mal à le reconnaître. De là à avoir besoin d’une nouvelle identité ? Sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont posés la question de pourquoi une telle modification. « Est-ce qu’il n’essaierait pas de changer d’identité et de se cacher des autorités ? » a demandé quelqu’un, sur X ?

D’autres, en revanche, ont validé cette transformation, affirmant que sur ces quelques images, l’homme en question avait l’air heureux et satisfait (du moins, si on compare la seconde, avec la première). Reste à savoir si c’est effectivement le cas, car notre inconnu n’a pas souhaité réagir. On ne sait même pas qui il est ! Nul doute qu’il devrait toutefois facilement se reconnaître s’il venait à tomber sur cet article (et pourquoi pas ?). Attention toutefois, car un changement aussi radical peut entraîner quelques soucis inattendus. Une femme ayant subi une importante opération de chirurgie plastique ne pouvait plus déverrouiller son téléphone à cause du scanner facial, qui ne la reconnaissait pas !