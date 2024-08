Les aliments ultra-transformés, un vrai danger pour le corps et la santé ? Une diététicienne a décidé de se pencher sérieusement sur le sujet.

On le sait, bien manger est un sujet des plus sérieux ! Dans l’idéal, il est recommandé de ne pas manger de viande rouge tous les jours, de manger 5 fruits et légumes au quotidien et surtout, de cuisiner, d’éviter les produits et les aliments qui sont ultra-transformés. Et à ce titre, une diététicienne vient de dévoiler les résultats d’une étude qu’elle a elle-même réalisée. Un mois durant, elle n’a mangé que des aliments ultra-transformés pour vérifier si leur réputation était fondée… Ou non ! Les aliments ultra-transformés sont accusés de causer des problèmes de santé majeurs, tels que le cancer, l’obésité, les maladies cardiaques et le diabète. Ces aliments sont “ultra-transformés” parce qu’ils contiennent très peu d’ingrédients naturels entiers et sont riches en additifs ou en conservateurs et colorants.

Sur les réseaux sociaux, le Dr Nichole, diététicienne en oncologie aux États-Unis, a expliqué : “Je ne commande pas une pizza pepperoni, les viandes transformées augmentent le cancer colorectal est aussi à toute consommation. Les deux seuls aliments qui augmentent le risque de cancer, quelle que soit la consommation, sont l’alcool et les viandes transformées. Je ne mange donc pas de pizza au pepperoni. Ce que j’aime mettre sur ma pizza, c’est du fromage ou du végétarien, du poulet ou même de la saucisse crue achetée dans le commerce, que je fais cuire, puis je prépare une pizza maison et je la garnis.”

La diététicienne Jessica Wilson a voulu vérifier si ce qu’on dit est vrai. Elle a donc mangé plein de produits ultra-transformés et prêts à être consommés, un mois durant. Saucisses, poulets, chips, chorizo au petit-déjeuner… Et bien, croyez-le ou non, mais le docteur Wilson a constaté qu’elle avait plus d’énergie et moins d’anxiété. Ce serait toutefois un effet à court terme. L’apport en sucre et en gras donne de l’énergie au corps avant de le rendre dépendant. Rapidement, tout cela vire à l’obésité, au diabète de type 2 et aux maladies cardiaques. Attention donc à ce que vous mangez !