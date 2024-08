Ted Bundy: une vieille photo refait surface

Une vieille photo de Ted Bundy, probablement en train de rechercher une nouvelle victime, a été dévoilée sur internet.

Une photo pour l’histoire ? En effet, vient de ressortir sur les réseaux sociaux et partout dans les médias un photo des plus effrayantes. Un cliché qui pourrait avoir capturé Ted Bundy dans sa Coccinelle VW à la recherche de sa prochaine victime. Et comment en est-on si sûr ? Cette photo date du jour même ou le tueur en série américain, objet de films et séries, a tué deux jeunes femmes. Et c’est ce qui est frappant dans l’histoire de cette photo, car comme beaucoup, vous pouvez penser que Bundy ressemble à monsieur “tout-le-monde”. Le fait qu’il ait été pris en photo, comme ça, au détour d’une rue, d’une envie, est tout simplement incroyable.

Pour rappel, Ted Bundy est l’un des pires tueurs en série de l’histoire. Il a enlevé, violé, tué des dizaines de femmes, 30 au moins, mais les chiffres pourraient être plus élevés encore. Certaines estimations évoquent même le chiffre de 100 personnes. Deux de ses victimes ont été assassinées le 14 juillet 1974, et une photo pourrait donc avoir été prise ce jour-là, montrant l’horrible tueur en série alors qu’il était à la recherche de sa prochaine victime. Mais est-ce vraiment lui ?

Interrogé à ce sujet, Bundy a plusieurs fois nié. Selon lui, il s’agirait plutôt qu’une drôle de coïncidence, ajoutant « Cela aurait été assez mémorable. Non, je suis certain que ce n’est pas moi ». Selon lui, quelques éléments manquent sur sa voiture, comme un porte-ski. Mais plusieurs témoins ont affirmé avoir vu une personne se faire appeler Ted, le bras en écharpe (comme il avait pour habitude de faire) s’approche de Janice Ott, 23 ans, puis de Denis Marie Naslund, 19 ans.

Bundy, si c’était vraiment lui sur cette photo, sera arrêté un an plus tard, par les forces de l’ordre. Dans sa voiture, à la suite d’un contrôle de routine, seront découverts, entre autres, une cagoule, des menottes, une corde et un pied-de-biche. Malgré tout, la justice estimera qu’elle manquait de preuves pour lui imputer quelconque crime et le relâchera. C’est en 1976 qu’il ira croupir en prison (donc il s’est évadé deux fois). Il trouvera la mort en 1989, après avoir été exécuté.