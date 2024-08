Musique: Oasis, le groupe iconique, enfin de retour

Oasis, de retour ? Pour 2025, le groupe semble être prêt à revenir sur le devant de la scène et ne cesse de teaser son comeback

Nous sommes en 2009. Alors qu’il doit se produire à Rock en Seine, en France, le groupe Oasis annonce que finalement, non, il ne remontra pas sur scène. La raison ? Comme souvent, une guerre ouverte entre les deux frères Gallagher. Après une énième dispute, les deux hommes décident qu’il est temps de mettre un terme à tout ça. Non, ils ne rejoueront plus ensemble et cette décision, prise un soir de festival, est irrévocable. 15 ans plus tard, le groupe n’est jamais remonté sur scène et tout le monde semblait d’accord pour se dire que ça n’arriverait plus.

Mais après plein de rumeurs différentes ou de prank de la part des deux frères, dont Liam, qui a toujours laissé entendre qu’il était prêt à revenir sur le devant de la scène… Ce sont des sources extérieures qui laissent entendre que les deux hommes auraient mis leurs différents de côté. Mieux encore, ils seraient d’ores et déjà annoncés au V Festival de Stafford pour 2025. Une information reprise par le grand média britannique, The Times, qui indique que les deux hommes pourraient aussi jouer des concerts à Londres et à Manchester, l’an prochain. Si cela venait à être confirmé, alors nul doute qu’il s’agirait d’un des plus grands comebacks de l’histoire de la musique. Une nouvelle que le groupe n’a toutefois pas officiellement confirmée.

Mais les postes sur les réseaux s’enchaînent. Parmi eux : “Je n’ai jamais aimé ce mot “ANCIEN” et “On se voit devant“, en réponse à un fan réagissant à l’article du Sunday Times. Sur Instagram, c’est la même chose, avec des publications qui, in fine, ne laissent que peu de place au doute… Un retour qui coïnciderait avec la sortie, la semaine prochaine, d’un album anniversaire pour les trente ans de l’album Definitely Maybe, premier opus emblématique du groupe. En bref, tous les feux sont au vert pour revoir Oasis en Grande-Bretagne, tout d’abord, puis potentiellement dans le reste du monde. On imagine mal le groupe ne pas faire de tournée mondiale.