Thaïlande : attaqué un python alors qu’il est aux WC

En Thaïlande, un homme a été attaqué par un python alors qu’il se trouvait aux toilettes. On vous raconte la suite de cette folle histoire.

Tous les hommes qui liront ce contenu l’ont déjà imaginé. S’asseoir aux toilettes, faire ses besoins et se faire attaquer au niveau des parties intimes par peu importe ce qui se trouve dans les canalisations. Et bien sachez que cette histoire, un certain Thanat Tantgewanon l’a vécu. Celui-ci a effectivement attaqué par un python de 3 mètres de long, rien que ça. Il a raconté son incroyable histoire sur les réseaux sociaux, X notamment.

Pour l’occasion, le monsieur a expliqué qu’il s’était levé vers 10 heures du matin et que, comme d’habitude, il avait tiré la chasse d’eau avant d’utiliser les toilettes afin d’éliminer « toute surprise indésirable ». En allant s’asseoir, tout va bien. C’est au moment où il se pose qu’il affirme ressentir une terrible douleur au niveau des testicules. Il se rend compte alors qu’on est en train de le mordre ! « J’ai tendu la main vers le bas et, à ma grande horreur, j’ai attrapé un serpent par le cou, dont les crocs étaient encore enfoncés »

« Je me suis levé d’un bond et je l’ai arraché immédiatement. À ce moment-là, je n’ai pas ressenti la douleur, mais plutôt le choc. J’ai serré le cou du serpent pour essayer de le sortir des toilettes, mais il était incroyablement fort et ne voulait pas bouger. Paniqué et furieux, j’ai repéré une brosse de toilette à proximité et j’ai commencé à frapper le serpent aussi fort que possible. » Il s’est mis à violemment frapper le serpent jusqu’à ce que ce dernier devienne moins rigide et accepte de lâcher prise. Il a alors pu extraire ses testicules de la gueule du serpent et donc, tout sauver.

Il a alors appelé les services de sécurité pour qu’ils interviennent sur place ainsi que son voisin, pour qu’il l’emmène à l’hôpital. « Heureusement, je vais bien maintenant, et au cas où vous vous poseriez la question, mes testicules vont bien. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un python non venimeux. J’ai fait une analyse de sang hier et tout semblait bon, mais j’ai besoin d’une autre analyse aujourd’hui pour être sûr. » Une histoire moyennement sympathique, vous en conviendrez, mais qui se termine plutôt bien pour notre ami, qui aura sauvé l’essentiel.