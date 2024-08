Canada : il se fait passer pour malade, voici le résultat

Au Canada, un homme s’est fait passer pour malade auprès d’une entreprise pour laquelle il ne travaille pas. Le résultat est vraiment très surprenant !

Faire remonter l’information comme quoi nous sommes malades avant d’aller au travail a de quoi être stressante. Pour beaucoup, c’est même le sentiment de culpabilité qui prédomine. Ainsi, certains préfèrent se rendre sur place, même s’ils se sentent vraiment mal. Imaginer donc vous faire porter malade, auprès d’un service RH (ressources humaines), d’une entreprise dans laquelle… Vous ne travaillez même pas ! Une vidéo YouTube, ressortie des profondeurs de la plateforme, vient nous rappeler au bon souvenir de l’époque des canulars. Il y a quelques années, un canadien s’est ainsi fait passer pour un certain “Jordan” auprès de “sa” société.

Affirmant avoir commencé quelques jours auparavant, celui-ci explique être malade et vouloir prendre une journée off. “Je me demandais si je pouvais prendre un congé de maladie ou quelque chose comme ça“, explique-t-il au téléphone. Au bout du fil, on lui répond que non. “Je vais vous dire tout de suite qu’il s’agit d’une absence non autorisée ». C’est alors que la scène prend une tout autre tournure. “Jordan” explique qu’en réalité tout va bien, mais qu’il veut juste aller pêcher car il fait vraiment beau, mais qu’il ne veut pas abandonner son travail, car le salaire est plutôt correct, ce avec quoi la personne au bout du fil… Acquiesce.

Pour autant, il n’a pas encore reçu l’autorisation de partir pêcher. Tentant sa chance une dernière fois, il demande carrément à Sylvia si elle peut lui fournir une bonne excuse. Problème, celle-ci est manager. C’est donc sa responsable. “Je suis la directrice responsable de vous, et je peux donc vous dire que votre demande n’est pas du tout approuvée“. Celle-ci a ensuite affirmé que Jordan se prendra un blâme et une mesure disciplinaire s’il ne se rend pas sur place. La manager rappelle ensuite que ce dernier a un contrat et qu’il doit l’honorer, que le temps soit au rendez-vous… Ou non ! « A 100 %, elle demandait à tout le monde ce jour-là : « Avez-vous vu Jordan ? » s’est amusé à réagir un internaute. Et c’est tout à fait possible car, comme vous l’aurez compris… Jordan n’existant pas, il ne s’est pas rendu au travail !