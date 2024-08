Atlantis : elle aurait été découverte, voici où

L’Atlantis aurait-elle enfin été découverte ? C’est en tout cas ce que croient bon nombre de chercheurs après avoir effectué une percée inédite en Espagne !

L’Atlantis, enfin découverte ? En effet, certains scientifiques ont annoncé avoir enfin découvert l’origine même de la légende de l’Atlantide. Selon eux, l’île se serait en fait trouvée tout près de Lanzarote, en Espagne. Pour rappel, cette cité mythique, a été pour la première fois véritablement évoquée par le philosophe grec Platon, qui a vécu entre 427 et 348 avant JC. Celui-ci laissait ainsi entendre qu’une civilisation des plus avancées aurait existé avant lui, quasiment 9.000 ans avant son époque. Toujours selon ses dires, les Atlantes (habitants de l’Atlantide) auraient eu accès à d’exceptionnelles technologies, dépassant tout ce que nous n’avons jamais pu avoir, tout en étant protégés et entourés par une architecture ultramoderne.

Mais alors, où se trouvait cette île ? Les Atlantes vivaient apparemment sur une immense île située au-delà des « piliers d’Hercule », aujourd’hui connus sous le nom de Gibraltar. L’île aurait ensuite disparu après que Poséidon, le dieu des mers, en ait ainsi décidé. L’île aurait été engloutie par la mer, en l’espace d’un seul jour. Depuis ? Jamais personne n’a réussi à prouver quoique ce soit, laissant ainsi penser qu’en effet, l’île n’a probablement jamais existé. Mais qu’à cela ne tienne ! Des chercheurs participant au projet Atlantis de l’IGME-CSIC pensent avoir mis au jour la légende et ont désormais une idée plus précise de son origine.

Ces derniers ont parcouru la zone de Lanzarote à l’aide d’un robot sous-marin. Plusieurs îles englouties y ont été étudiées et de superbes objets y ont ainsi été découverts, à quasiment 2.500 mètres sous le niveau de la mer. Interrogé à ce sujet, le géologue marin Luis Somoza, du Service géologique d’Espagne, a déclaré à Live Science : « Il pourrait s’agir de l’origine de la légende de l’Atlantide. Nous avons identifié des plages, des falaises et des dunes au sommet plat du mont sous-marin. Il s’agissait d’îles dans le passé et elles ont coulé, elles coulent encore, comme le raconte la légende de l’Atlantide ». De nouvelles recherches et analyses permettront de déterminer si, oui ou non, des gens ont effectivement pu y vivre.