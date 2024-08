JO de Paris 2024 : mais c’est quoi cette cloche ?

Les JO de Paris 2024 resteront gravés dans les mémoires collectives. Seine, décors iconiques, ambiance… Mais aussi cloche !

Les Jeux olympiques de Paris 2024 sont une vraie réussite, tant sur le plan sécuritaire, que sur le plan sportif. La France, par exemple, devrait finir cette édition avec une soixantaine de médailles ! Une véritable fierté pour tous les supporteurs et tous les sportifs engagés, qui n’ont de cesse de nous faire vibrer. D’ailleurs, pour celles et ceux qui se sont rendus au Stade de France (ou qui regardent les épreuves à la télévision) vous aurez probablement noté une petite nouveauté : la fameuse cloche. En effet, chaque champion olympique vient sonner la grosse cloche au bord du terrain. Rugby à 7, athlétisme… De nombreux athlètes se sont prêtés au jeu. Mais qu’est-ce que cette cloche ? Pourquoi est-elle là ? Quel est l’objectif final ?

La cloche n’a rien à voir avec les Jeux olympiques d’un point de vue historique. Rien du tout, même. Celle-ci est issue de la rénovation de la fameuse cathédrale Notre-Dame. Elle devrait être suspendue au clocher dès la fin des jeux. Pierre-André Lacout, directeur du Stade de France, a déclaré : « D’une certaine manière, Paris 2024 participe à la reconstruction de Notre-Dame. Une partie des Jeux et de l’esprit olympique restera à vie dans Notre-Dame ». In fine, l’objectif ici est de faire en sorte que la cloche soit un rappel permanent des Jeux olympiques, dès qu’elle sonnera dans les rues de Paris, et ce, pour les dizaines, les centaines d’années à venir.

Pour rappel, Notre-Dame a brûlé, il y a 5 ans environ. Depuis, les cloches n’ont sonné qu’à deux reprises, lors des funérailles de l’ancien président français, Jacques Chirac et pour marquer le premier anniversaire de l’incendie. La signification et la symbolique sont donc très importantes ! C’est pourquoi, toutes les plus grandes stars se sont laissées tenter. Yaroslava Mahuchikh et Noah Lyles ainsi qu’Antoine Dupont ont été aperçus en train de la sonner. Tony Estanguet, directeur du comité d’organisation de Paris 2024, a déclaré que le son des cloches était un moyen d’impliquer les supporters et d’incorporer la culture parisienne dans chaque site.