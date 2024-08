JO : une nageuse virée, découvrez pourquoi !

Luana Alonso, jeune femme de 20 ans engagée aux JO de Paris en natation, aurait été renvoyée par sa fédération. Découvrez quelles en seraient les raisons !

Si certains ont marqué les Jeux olympiques – Paris 2024 de leur empreinte, comme Léon Marchand en natation, d’autres en revanche, les ont traversés de manière un peu plus… Discrète. Enfin, presque. C’est notamment le cas de Luana Alonso qui n’a pas été en mesure de performer à l’occasion de ses séries de nage. Engagée en début de compétition, la jeune femme a terminé sixième de sa seule et unique course, le 100 mètres papillon, qu’elle a terminé en 1:03:09, loin, très loin même de son record personnel. Une déroute qui l’aura profondément marqué, la jeune femme annonce ensuite à ses followers qu’elle prenait officiellement sa retraite, à 20 ans seulement.

« Natation : merci de m’avoir permis de rêver. Tu m’as appris à me battre, à essayer, à persévérer, à me sacrifier, à être disciplinée et bien d’autres choses encore. Je t’ai donné une partie de ma vie et je ne le changerai pour rien au monde, car j’ai vécu les meilleures expériences de ma vie, tu m’as donné des milliers de joies, des amis d’autres pays que je porterai toujours dans mon cœur, des opportunités uniques.” a-t-elle notamment expliqué sur les réseaux sociaux… Avant de se faire virer par sa sélection, l’équipe paraguayenne.

Selon sa fédération, la jeune femme aurait eu un comportement inapproprié, en profitant de sa présence sur Paris pour enchaîner les photos et l’influence, elle qui est aujourd’hui suivie par quasiment 800.000 personnes. Une information qu’elle a toutefois tenu à démentir, affirmant qu’elle n’avait été exclue par personne. Selon certaines informations, la jeune femme aurait décidé de visiter Paris et Disneyland, tout en logeant gratuitement au village olympique, chose que sa fédération n’aurait pas appréciée. Une fin de carrière assez triste pour la jeune femme, qui détient les records du Paraguay dans les épreuves de 50 m, 100 m et 200 m papillon.