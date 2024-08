Malcolm : que devient cet acteur iconique de la série ?

La série « Malcolm » est devenu l’une des séries les plus appréciées de l’histoire. Mais que deviennent les acteurs ? On fait le point !

Cela fait des années que les fans de la série Malcolm In The Middle (Malcom en Français) rêvent de voir une grande réunion de la part des principaux protagonistes. Et si les acteurs principaux ont toujours été très chauds à l’idée de se revoir, le temps d’un épisode par exemple, un seul manque à l’appel. Il s’agit d’Erik Per Sullivan. Mais si, vous savez, c’est celui qui prête ses traits à Dewey ! En ce qui le concerne, la star de la télévision des années 2000 a été aussi « hors circuit » que possible, personne ne sachant où il se trouve ni ce qu’il fait vraiment… Et ce, malgré le fait que la série soit un formidable classique. Pour rappel, Malcom suit la vie de la famille Cleaver, composée d’Hal et Lois, les parents, ainsi que de Francis, Reese, Malcom et Dewey les enfants, ainsi que Jamie, plus tard. Une famille classique, qui s’en sort tant bien que mal. Et le show a remporté un exceptionnel succès. Depuis, on se demande toutefois ce que sont devenus les acteurs.

Frankie Muniz, l’acteur qui joue Malcolm, a par exemple entamé une carrière de pilote de course, jouant aussi dans un groupe de musique. Brian Cranston (Hal), lui a explosé, avec Breaking Bad. Quant à Erik Per Sullivan… Et bien, on ne sait pas vraiment. Aujourd’hui âgé de 33 ans, l’acteur de Dewey s’est tenu à l’écart des projecteurs, bien qu’un compte Instagram à son nom ait été créé en avril 2020 (et que beaucoup croient être de lui-même). Concrètement, son dernier rôle au cinéma était dans le film Twelve (2010) aux côtés de 50 Cent, Chace Crawford, Rory Caulkin et Emma Roberts. « Il va bien, il va très, très bien », a-t-elle révélé.

« Il a fait Malcolm pendant sept ans, il a commencé à sept ans, il a fini à 14 ans. Il n’était pas du tout intéressé par le métier d’acteur. Il fréquente une université américaine très prestigieuse, dont il nous a demandé de ne pas parler, et il adore Charles Dickens. Il fait des études supérieures en littérature victorienne » a dévoilé Jane Kaczmarek, qui jouait le rôle de Lois, la mère des garçons. De son côté, Muniz affirme ne pas vraiment être au courant, mais reconnaît que certaines personnes ont tenté l’expérience de l’acting avant de se rendre compte que ce n’était probablement pas fait pour eux. Résultat ? Ils font désormais autre chose ! « Je pense que c’est ce qu’il voulait faire, alors tant mieux pour lui« .