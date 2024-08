JO 2024 : les tireurs font le buzz sur les réseaux !

Aux JO de Paris 2024, deux tireurs ont fait le buzz. Et pour cause ! Leur attitude, des plus cool, a suscité énormément d’entrain pour cette discipline.

C’est l’une des scènes des Jeux olympiques de Paris 2024 ! Alors que le tir est un sport pour le moins “secondaire”, que les gens ne regardent vraiment qu’à l’occasion des JO, voilà que deux personnes, pourraient donner un énorme coup de boost à la pratique. Il s’agit de Yusuf Dikec et de Kim Ye-ji. Les deux athlètes, d’origine turque et sud-coréenne, ont fait un énorme buzz. La raison ? Leur look, leur posture, leurs réactions. Le premier, Yusuf Dikic, 51 ans, est devenu l’un des hommes les plus cool du moment en tirant à l’occasion d’une séquence par équipe, sans aucun équipement. Son pistolet dans une main, l’autre dans une poche, il enchaîne alors les tirs, pour permettre à sa partenaire, Sevval Ilayda Tarhan, de remporter la médaille d’argent.

Sur les réseaux sociaux, celui-ci est rapidement devenu une vraie légende. « J’adore la façon dont tout le monde utilise des lentilles spécialisées pour les prises de vue afin d’éviter les flous et d’augmenter la précision. Mais ensuite, la Turquie envoie un gars qui a l’air d’avoir pris le fusil pour s’amuser et gagne l’argent » pouvait-on notamment lire. D’autres ont comparé cette scène avec celle de Kim Ye-ji, une athlète sud-coréenne qui, elle aussi, a fait le buzz, pour des raisons qui sont, d’ailleurs, assez similaires. Un look d’enfer, un regard tueur. Il n’en fallait pas plus pour enflammer le web.

D’ailleurs, même Elon Musk a rebondi sur le sujet. « Elle devrait être dans un film d’action. Pas besoin de jouer ! » a-t-il notamment lancé. Il faut dire que la jeune femme transpire le charisme. Ne gagnant finalement pas l’or, qui ira à sa compatriote Oh Ye-Jin, la jeune femme de 31 ans, qui participait à ses premiers Jeux olympiques, aura fait sensation. Le buzz a été tel que, sur les réseaux sociaux, elle n’a pas manqué de remercier tous ses nouveaux fans. La grande classe !